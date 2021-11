¿Jennifer López prepara boda con Ben Affleck? La puertorriqueña confesó que aún cree en vivir “felices para siempre”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fracasos amorosos no han desanimado a Jennifer López, quien a pesar de haber sufrido la ruptura de varios matrimonios no descarta caminar nuevamente hacia el altar. La diva puertorriqueña de 52 años, que vive un tórrido romance al lado del actor Ben Affleck, confesó que está abierta y dispuesta a vestirse nuevamente de blanco y casarse por cuarta ocasión; tras ser la señora del cubano Ojani Noa de 1997 a 1998; del bailarín Cris Judd del 2001 al 2003; y del cantante Marc Anthony del 2004 al 2014. "Soy una romántica, siempre lo he sido. Me he casado varias veces", dijo entre risas al programa Today de la cadena NBC. "Aún creo en ser felices para siempre, por supuesto. Cien por ciento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez Ben Affleck The Last Duel New York Premiere Jennifer López & Ben Affleck | Credit: Photo by Astrid Stawiarz/Getty Images for 20th Century Studios Las especulaciones de una próxima boda no se han hecho esperar desde que López y Affleck se reconciliaron el pasado mes de mayo, diecisiete años después de haber roto su compromiso, y a tan solo semanas de que la cantante terminara su relación con el ex pelotero Alex Rodríguez. Por el momento, la cantante aún no porta un nuevo anillo de compromiso, pero fuentes cercanas a la pareja aseguran que la relación va viento en popa. Y tan seria es, que los hijos de López, Emme y Max de 13 años, ya conviven con el actor, de acuerdo a People. "Están conociendo a Ben poco a poco. Todo parece estar fluyendo. Es muy obvio que Jennifer va en serio con Ben. No se le ha visto tan feliz por mucho tiempo", comentó la fuente. Por su parte, López ya conoció a las tres hijas del actor con Jennifer Garner, y actualmente están reordenando sus respectivas agendas para poder pasar las navidades juntos sin tener que sacrificar tiempo con sus hijos. Pero antes de terminar el año, la actriz promueve su más reciente proyecto para la pantalla grande: Marry Me, una comedia romántica al lado del actor Owen Wilson. Jennifer Lopez Owen Wilson Marry Me movie Celebrity Sightings in New York City - November 15, 2019 Jennifer López and Owen Wilson for Marry Me the movie | Credit: Photo by James Devaney/GC Images En la cinta, López interpreta a una popular cantante que se casa con un padre soltero, luego de descubrir que su prometido —interpretado por el colombiano Maluma— le ha sido infiel. ¿Algún parecido con la realidad? Después de todo, la ruptura de López y Rodríguez estuvo rodeada de rumores de una aparente infidelidad por parte del dominicano. La película se estrenará el 11 de febrero en todos los cines del país.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Jennifer López prepara boda con Ben Affleck?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.