JLo revela cómo sus hijos y los de Ben Affleck comparten tiempo con Marc Anthony y Jennifer Garner Jennifer López habla de su nueva dinámica como Mrs. Affleck, y cuenta cómo sus mellizos Max y Emme dividen su tiempo entre su padre Marc Anthony y el nuevo hogar de su madre con el actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López adorna la nueva portada de Vogue y habló con la revista sobre su nueva dinámica como Mrs. Affleck. La actriz y cantante de raíces puertorriqueñas recién mostró imágenes de su nuevo hogar en Georgia con Ben Affleck. En la entrevista, habla de su rol de mamá de Max y Emme, de 14 años, hijos del cantante Marc Anthony. "Ellos quieren tiempo con sus amigos cuando no están siendo observados y perseguidos y fotografiados", reconoce JLo sobre sus hijos adolescentes, que recién comenzaron la escuela secundaria. A veces los mellizos prefieren que ella y Ben Affleck no los acompañen a ciertos lugares para evitar la atención de la prensa, cuenta JLo. En su casa en Los Ángeles, pasan tiempo con sus mellizos y los tres hijos de Ben con la actriz Jennifer Garner. López dice que la exesposa de Ben es maravillosa en como "coparent" y que "trabajan muy bien juntos" en la crianza de sus hijos. Según ella, no tiene ese privilegio con su exesposo Marc Anthony, ya que el cantante vive en la costa este del país, lejos de ella y Affleck. "Ellos tienen tantos sentimientos. Son adolescentes", dice sobre sus hijos. "Pero hasta ahora está funcionando muy bien. Lo que quiero cultivar con nuestra familia es que sus hijos tienen una nueva aliada en mí, y mis hijos tienen un nuevo aliado en él", dice sobre Ben Affleck. Jennifer Lopez - Dec 2022 -Vogue Cover Credit: ANNIE LEIBOVITZ para VOGUE Tras divorciarse de Marc Anthony hace 12 años, JLo comenzó un proceso de auto-descubrimiento, en el que tuvo que enfrentar el rol de madre soltera de sus mellizos. Convertirse en madre la hizo reflexionar y empezar un proceso de superación personal y de encontrar el amor propio. Encontró ayuda en la meditación, la psicoterapia y coaching de vida, reporta Vogue. La artista creció en Castle Hill, un vecindario del Bronx, y recuerda lo trabajadores que eran sus padres. "La respetábamos y también le teníamos miedo", recuerda sobre su madre Guadalupe Rodríguez, quien les ponía disciplina a ella y sus hermanas. Su padre, David López, trabajaba de noche para poder mantener a la familia. Cuando sus padres se divorciaron, después de 33 años de casados, fue un shock para Jennifer. "Mis padres me enseñaron el valor de trabajar duro y la importancia de ser una buena persona", recuerda ella. JLo dice que ella quería encontrar otro método de disciplinar a sus hijos que no implicara levantarles la voz o mostrar enojo. "Quería encontrar una mejor manera, en vez de tener que meterles miedo", afirma la estrella de 53 años, quien les inculca el amor por los estudios y les pide que sean personas nobles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez - Dec 2022 -Vogue Cover Credit: ANNIE LEIBOVITZ ¡Esta mamá trabajadora no para! Además de grabar un nuevo disco, López está filmando en el valle de San Fernando la película Atlas, un thriller de ciencia ficción, que es una colaboración de Netflix y Nuyorrican Productions. También están por estrenarse sus películas Shotgun Wedding y The Mother.

