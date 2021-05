¿Jennifer López planea su futuro al lado de Ben Affleck? Una fuente asegura que la cantante está más que feliz de pasar tiempo junto al actor. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López y Ben Affleck sorprendieron al mundo al ser captados nuevamente juntos a tan solo un par de semanas después de que la cantante anunciara el fin de su relación con el expelotero dominicano Alex Rodríguez. Luego de ser fotografiados afuera de la casa de intérprete en Los Angeles, y vacacionando en Montana, las especulaciones de una reconciliación entre López y Affleck no se hicieron esperar. Sin embargo, una nueva relación amorosa entre el actor y la cantante no ha sido aún confirmada. No obstante, una fuente cercana a la cantante asegura que ésta no descarta la posibilidad de rendirse nuevamente a los encantos del actor y dejar pronto la soltería. "Está abierta a tener una relación", reveló una fuente a People. "Quiere pasar el mayor tiempo posible con Ben para ver a donde la puede llevar todo esto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero todo a su tiempo. A pesar de estar pasando bastante tiempo juntos, los exes aún no han decidido su futuro juntos. "Ciertamente no están planeando para el futuro", dijo la fuente. La semana pasada, López viajó a Montana para reunirse con el actor en un conocido resort donde éste posee una casa. La pareja pasó varios días paseando por el lugar. "[López] pasó un buen rato", aseguró la fuente. "Está contenta con él y disfruta pasar tiempo a su lado". Ben Affleck y Jennifer Lopez Credit: SGranitz/WireImage Aunque no se ha formalizado la relación públicamente, López y Affleck ya combinan su agenda laboral. Antes de viajar a Montana, ambos asistieron y participaron en el concierto VAX LIVE, que se transmitió el pasado 2 de mayo, donde la pareja evitó ser fotografiada junta "Tienen una fuerte conexión", reveló una segunda fuente a People. "Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz". La noticia de una posible reconciliación entre los exes se da a tan solo unas semanas después de que la cantante anunciara el fin de su compromiso con Rodríguez, el pasado 15 de abril. Varias fuentes confirmaron a People que fue la cantante quien tomó la decisión de terminar con la relación. López y Affleck estuvieron comprometidos en el 2002 y, pero pospusieron su boda días antes de la celebración en el 2003. Desafortunadamente, la relación no rindió frutos y finalmente terminaron en enero del 2004. El año pasado, Affleck sostuvo una relación con la actriz cubana Ana de Armas, de quien se separó en enero de este año.

