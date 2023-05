Jennifer López luce una piel radiante sin gota de maquillaje Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez llega a su oficina sin maquillaje y un suéter con sus iniciales en la manga Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La esposa de Ben Affleck dejó atrás el glamour, pero aún sin gota de maquillaje JLo luce radiante ¿no crees? Empezar galería Jennifer Lopez sin maquillaje Jennifer Lopez llega a su oficina sin maquillaje y un suéter con sus iniciales en la manga Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Jennifer Lopez fue fotografiada por el lente del paparazzi llegando a su oficina en Beverly Hills sin gota de maquillaje y con un look cómodo y casual. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio El arriesgado vestido de Kim Kardashian El vestido cut out de Kim Kardashian nos deja sin palabras cuando abandona su hotel rumbo a Disney Upfronts Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Mientras tanto en Nueva York, el vestido cut-out de Kim Kardashian dejó sin palabras a los presentes al abandonar su hotel rumbo a Disney Upfronts. 2 de 6 Ver Todo Angelique Boyer y Sebastián Rulli protagonizarán El extraño retorno de Diana Salazar angelique boyer sebastian rulli univision upfront 2023 Credit: Mezcalent Los protagonistas de El extraño retorno de Diana Salazar, una adaptación de la renombrada telenovela que protagonizó la reconocida actriz mexicana Lucía Méndez en 1998, Angelique Boyer y Sebastián Rulli, en la alfombra del Upfront de TelevisaUnivision. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina risueña clarissa molina univision upfront 2023 Credit: Mezcalent Clarissa Molina, quien acaba de anunciar el fin de su relación con Vicente Saavedra, se dejo ver bastante risueña en el Upfront de TelevisaUnivision, en Nueva York. 4 de 6 Ver Todo Lili Estefan y Raúl de Molina, cómplices en la alfombra lili estefan raul de molina clarissa molina univision upfront 2023 Credit: Mezcalent Los presentadores de El gordo y la flaca, Lili Estefan y Raúl de Molina, en la alfombra del Upfront de TelevisaUnivision, donde presentaron las novedades de su programación durante lo que resta del año/Nueva York. 5 de 6 Ver Todo La Mosca recibe Premio Gardel La Mosca ganadores en Premios Gardel con mejor Canción Pop Credit: Artist Solutions La Mosca recibió su tercer Premio Gardel, esta vez, gracias a la canción que se convirtió en un himno mundial "Muchachos".

"Este premio queremos compartirlo con todos los Argentinos que llevaron a cada rincón del mundo este himno, necesitamos 40 millones de estatuillas, dijo Guillermo Novellis a través de un comunicado.

