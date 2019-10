Jennifer López grabando nueva película, Becky G y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Splash News/The Grosby Group Jennifer López regresa al set de grabación para iniciar rodaje de la cinta Marry Me junto a Owen Wilson, Becky G y CNCO ponen a bailar al público en el concierto TIDAL X Benefit en el Barclays Center y más fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Luces, cámara, acción Image zoom Splash News/The Grosby Group Jennifer López y Owen Wilson grabando escenas para la película Marry Me, en Brooklyn, Nueva York. Advertisement Advertisement ¡A bailar! Image zoom Theo Wargo/Getty Images for TIDAL Becky G puso a bailar al público durante su presentación en el concierto benéfico TIDAL X Benefit en el Barclays Center en Brooklyn. Moviendo el esqueleto Image zoom Steven Ferdman/Getty Images for TIDAL La agrupación CNCO también cantó algunos de sus éxitos musicales en el TIDAL X Rock The Vote. Advertisement Terrorífico Image zoom Ron Mateo / Universal Studios Hollywood El cantante Farruko se tomó esta foto del recuerdo junto a unos espeluznantes amigos en el Halloween Horror Nights de Universal Studios Hollywood. ¡Foto, foto! Image zoom Cortesía Luego de cantarle a la productora Magda Rodríguez en el día de su cumpleaños, la estrella mexicana Lucía Méndez se tomó este selfie del recuerdo junto al presentador Quique Usales. Retoques Image zoom mezcalent Natti Natasha arreglándose el cabello durante un receso del reality Reina de la canción. Advertisement Advertisement Advertisement Concierto soy yo Image zoom ARMimage/The Grosby Group Kany García y Ednita Nazario juntas en el concierto Soy yo en el Coliseo de Puerto Rico. Luego de varias canciones a duo, las 'divas del pop' puertorriqueñas terminaron su 'performance' con un beso sobre el escenario, para delirio de sus fans. ¡Bravo Lili! Image zoom mezcalent Lili Estefan celebró su debut en Hollywood y el estreno de Zombieland: Double Tap este fin de semana, un sueño más cumplido luego de un año difícil tras su separación, y quiere aún más. "Hacer la película completa, ser la protagonista de una película ¿por qué no?", dijo a MezcalTV. Noche de estreno Image zoom Frazer Harrison/Getty Images El protagonista de Aquaman, Jason Momoa, y su pareja Lisa Bonet derrochando elegancia en la premiere de la serie de Apple TV 'See', en Los Ángeles. Advertisement Advertisement Advertisement Presentación de Cuna de lobos Image zoom mezcalent Paz Vega con su esposo Orson Salazar durante la presentación previa de la nueva versión de Cuna de lobos, teleserie que la española protagoniza y que celebra su estrena esta semana en Estados Unidos. Pura diversión Image zoom Hamilton Pytluk/Universal Studios Hollywood Drew Scott, Linda Phan, Zooey Deschanel and Jonathan Scott divirtiéndose a lo grande en el Halloween Horror Nights de Universal Studios Hollywood. Invitado especial Image zoom mezcalent Poncho Lizárraga de la Banda El Recodo fue el invitado de la semana en Reina de la canción (Univision), donde evaluaron a las aspirantes durante las pruebas de la tercera eliminatoria en vivo de la temporada. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Jennifer López grabando nueva película, Becky G y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.