Jennifer López para el tráfico en Rodeo Drive, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group La Diva del Bronx causa multitudes en un lujoso boulevard de Los Ángeles; Karina Banda se esconde en Madrid; y Francisca aparece junto a un apuesto 'príncipe',¡míralos! Empezar galería ¡Lo paró! Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Jennifer López detuvo el tráfico en Rodeo Drive donde la multitud no pudo resistir echar una mirada a la prometida de Ben Affleck mientras realizaba unas compras. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Y ese nene? Francisca con un hijo de Alan Tacher Credit: Mezcalent Francisca apareció en el set de Despierta America (Univision) con este guapo príncipe. ¡Pero no se apuren! No es que su adorado Genaro haya crecido ya tanto. Este bello príncipe es uno de los hijitos de su colega y coanfitrión del show: Alan Tacher. 2 de 9 Ver Todo ¡Digan queso! Carlos Ponce y Amaury Nolasco juegan por Ucrania Credit: Mezcalent En Madrid nos encontramos a unos sonrientes Amaury Nolasco (izq.) y Carlos Ponce haciéndose la foto del recuerdo en el partido de fútbol en el que participaron junto con otras estrellas para reunir fondos a beneficio de los refugiados de Ucrania. 3 de 9 Ver Todo Anuncio ¡Ala! Karina Banda se esconde del sol en madrid Credit: Mezcalent Ahí mismo captamos desde la tribuna a la bella Karina Banda, mujer del actor puertorriqueño, escondiéndose del rabioso sol madrileño con su chaqueta. 4 de 9 Ver Todo ¡Ay, dolor! Ana Barbara Credit: Eyepix Images/The Grosby Group En el Lunario de Ciudad de México captamos a una inspirada Ana Bárbara en conferencia de prensa hablando sobre su gira Pedazos de mi alma. ¡Que pasen en tequila! 5 de 9 Ver Todo Pura miel Gloria Trevi, Armando Gómez Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group En San Juan, Puerto Rico, nos encontramos con doña Gloria Trevi con su marido, Armando Gómez, felices y contentos en el hotel San Juan en Isla Verde. La cantante mexicana se encuentra en Borinquen promoviendo su nuevo disco, titulado atinadamente Isla Divina. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Como gotas de agua Gigi Hadid, Bella Hadid Credit: Backgrid/The Grosby Group En el lujoso salón de fiestas Cipriani en Nueva York captamos a las hermanitas y súper modelos Gigi (izq.) y Bella Hadid, entrando a una gala, ¡wow! 7 de 9 Ver Todo No hay rollo Carlitos Calderon Sin Rollo Credit: Mezcalent El que apareció con la mejor actitud, como siempre, fue el presentador Carlitos Calderón, saludando desde el set el programa Sin Rollo Extra (Vix). 8 de 9 Ver Todo La más linda Amal Clooney Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Y la que se ha llevado casi casi que el premio al mejor look de la semana es la británica Amal Clooney —esposa del actor y empresario George Clooney— quien deslumbró con este atuendo sofisticado y chic de jeans y camisa metálica en la Gran Manzana, ¡majísima! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

