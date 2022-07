¡Ciao Italia! Jennifer López continúa su viaje por Europa y toca tierra en Nápoles Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez viaja a Napoles con sus hijos Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Luciendo su mundialmente famoso derriére en ajustados jeans la Diva del Bronx llega a Italia con sus hijos, ¡míralos! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez viaja a Napoles con sus hijos Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Luego de conmocionar a París, la Diva del Bronx continúa sus lujosas vacaciones por Europa en compañía de sus hijos Max y Emme (no fotografiados) con quienes fue vista abordando un barco en el puerto de Nápoles. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Gaby Spanic Gaby Spanic Premios Host 2022 - Red Carpet Credit: Medios y Media/Getty Images Luciendo un escote de infarto la actriz venezolana apareció en radiante en la gala de Telemundo internacional en honor a las telenovelas y que se celebró en Ciudad de México. 2 de 6 Ver Todo Daddy Yankee Daddy Yankee Performs gira del adiós The Kia Forum Credit: JC Olivera/Getty Images El cantante de reguetón puertorriqueño sigue adelante con su gira del adiós y así lo vimos pisando fuerte el escenario del Kia Forum en Englewood, California. 3 de 6 Ver Todo Anuncio David Bisbal David Bisbal's 20th Anniversary Press Conference In Madrid Credit: Carlos Alvarez/Getty Images En el Teatro Real de Madrid captamos al cantante español en conferencia de prensa por los 20 años de su carrera artística. 4 de 6 Ver Todo Cynthia Klitbo y Rey Grupero Cynthia Klitbo y su novio el Rey Grupero Credit: Medios y Media/Getty Images La parejita fue captada durante la misma ceremonia de Telemundo internacional y luciendo sonrisa de oreja a oreja. 5 de 6 Ver Todo Camilla Parker y el príncipe Carlos Camilla Parker y el príncipe Carlos en el Sandringham Flower Show 2022 Credit: Getty Images Los Duques de Cornwall aparecieron sonrientes y rodeados de flores multicolor durante su visita al Sandringham Flower Show en King's Lynn, Inglaterra. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

