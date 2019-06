Jennifer López encabeza la lista de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español: “Tú tienes todo el poder” La actriz, cantante y empresaria Jennifer López encabeza la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de PEOPLE EN ESPAÑOL y con otra película, un tour por Estados Unidos y Puerto Rico y una feliz vida hogareña junto a su novio Alex Rodríguez y sus hijos, Emme y Max, le sobran razones para celebrar. By María Morales ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message La actriz, cantante y empresaria Jennifer López encabeza la lista de “Las 25 mujeres más poderosas” del 2019 de People en Español, solo uno de los muchos logros y éxitos profesionales que esta artista de raíces puertorriqueñas está más que preparada para celebrar este año. Primero en su lista de quehaceres: la grabación de su próxima peli, Hustlers, sobre bailarinas exóticas que despluman a corredores de la bolsa en Wall Street —el porqué de su sonado reto de no comer azúcar y carbohidratos y practicar el baile de tubo— seguido por un tour que la llevará este verano por todo Estados Unidos y a Puerto Rico. “Lo estamos haciendo como un tour de cumpleaños”, dice López, quien luciendo mejor que nunca en julio cumplirá sus 50 abriles. “¡Me encantan los cumpleaños! Por eso quería hacer algo grande: un tour y una de las fiestas más grandes para celebrar con mis fans”. Image zoom John Russo/Contour by Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estos sin duda también aprecian lo feliz que ella está en su vida personal, una que comparte con sus gemelos Max y Emme, de 11 años, y su pareja, el ex pelotero de los Yankees y empresario Alex Rodríguez. En una entrevista exclusiva con People en Español para la edición de abril, a la venta hoy, López habla de cómo llegó a la cima de su profesión y se ha mantenido allí, lo que ha hecho para mantener el balance entre el trabajo y familia —y comparte los mejores consejos que ha recibido en su vida. Aquí un extracto de la misma: Llegar a la cima no solo se trata de grabar un video viral y convertirse en famoso y millonario de la noche a la mañana… Pareciera que fuera fácil cuando ves a esas personas que hacen blogs, pero ellos le dedican toda su vida y tienen equipos enormes que los rodean y están en reuniones constantemente. Es un trabajo a tiempo completo. Tú tienes esa maquinaria, ese equipo que te respalda. ¿Cuántas personas dependen de ti? Depende de en qué estoy. Si estoy produciendo una película, son cientos de personas. Si estoy hacien- do un álbum, un manojo de productores, escrito- res, ingenieros. Si estoy trabajando en mi línea de cuidado de la piel, es un equipo con un CEO, un COO, químicos, gente de mercadeo, todo un equipo detrás de eso. Tenemos un canal de YouTube, eso es algo separado. Esto es lo que le digo a la gente joven: encuentra tu pasión, encuentra lo que amas y trabaja para ser lo mejor que quieres ser. Yo quería ser la mejor artista, actriz, cantante, bailarina. Ahora quiero ser la mejor productora, hacer la mejor línea para la piel. Olvídate del dinero, de todo, no se trata de eso. Olvídate de la fama. Todo el que trata de hacer dinero usualmente no hace dinero. Todo el que sigue su pasión termina ganando.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio? Ay, Dios mío. He conocido a tanta gente increíble. Haz lo que amas con la gente que amas. [El célebre inversionista] Warren Buffett me dijo eso.

Image zoom Steve Granitz/WireImage

¿Cómo mantienes el balance entre tu vida laboral y la personal? Tienes que priorizar. Mis hijos vienen primero. Mientras se sientan cuidados, amados, todo le sigue. Me cuido, hago ejercicio, soy muy espiritual, leo mucho, rezo, siempre me aseguro de que mi mente y espíritu estén positivos. Hago tiempo para mi relación, trabajamos nuestros horarios juntos. Hago tiempo para lo que me hace feliz. Y el resto del tiempo estoy trabajando. ¡Pero trabajar me hace feliz! Toda mi vida se siente como algo que amo hacer.

Se nota que estás feliz. ¿Boda en el horizonte? Jamás he estado tan feliz como ahora. Soy una obra en evolución y siempre habrá algún tipo de crecimiento. Me gusta saber que no hay un fin, que siempre hay algo que aprender. Siempre puedo mejorar. Esa para mí es la parte más emocionante. Quiero seguir siéndole fiel a mi yo más auténtico. Así es que si estoy feliz justo donde estoy, todo bien. Si en algún punto siento que realmente me quiero casar o quiero tener más hijos, quiero hacer esto o quiero hacer lo otro, ¿sabes qué?, nada es imposible; cualquier cosa puede pasar. Donde sea que me lleve mi corazón, allí iré.