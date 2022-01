Esta es la rutina de ejercicios con la que Jennifer López le entra al 2022 Recién comienza el 2022 y Jennifer López está lista para recomenzar con su rutina de ejercicios, que la ayudado a mantener la espectacular figura que hoy tiene. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López Jennifer López | Credit: Steve Granitz/FilmMagic Jennifer López está lista para comenzar el 2022 cuidando su cuerpo con su rutina de ejercicios, que la ayudado a mantener la espectacular figura que hoy tiene a los 52 años. "En camino a un mejor yo ✨ 💪 #entrenamientomiércoles", dijo la estrella al colgar un video de sus prácticas diarias. En las imágenes puede verse que JLo incluye en su rutina los ejercicios con mancuernas, barras, estiramiento, y otros que la hacen tener un cuerpo envidiable. Para muchos seguidores, esta ha sido un post de motivación para cuidar no solo el cuerpo, sino la salud en general. "Tú eres mi motivación"; "mi mejor inspiración! Te amo mucho!"; "gracias por ser mi mayor motivación, eres mi salvación!💗✨"; "¡sí muchacha! Increíble motivación 🙌", le dijeron los fans. En una ocasión, la cantante y actriz compartió lo que hace cada día para mantenerse en forma, y aseguró que incluso los fines de semana acude puntual a su cita en el gym. Cuando López era pareja de Alex Rodríguez, se dio a conocer que además se habían unido a Fitplan, una aplicación con videos de rutinas de ejercicios, consejos de nutrición y entrenamientos con reconocidos expertos. Por ahora no sabemos si en el tiempo en que pasan juntos, la Diva del Bronx y Ben Affleck, su actual pareja, también se unen a ejercitar sus cuerpos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que a ambos, luego de que retomaran su relación puesta en pausa hace casi veinte años, les va de maravilla y hasta han valorado la posibilidad de mudarse juntos a Los Ángeles. "Tengo mucha suerte en mi vida porque me he beneficiado de las segundas oportunidades y soy consciente de que otras personas ni siquiera tienen las primeras oportunidades. La vida es difícil y siempre estamos fallando y, con suerte, aprendiendo de esos fracasos", expresó Affleck recientemente al diario Wall Street Journal.

