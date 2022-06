Jennifer López muestra su impactante figura en leggings al reaparecer tras el estreno de su documental Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Jennifer Lopez muestra su famoso derriére perfectamente delineado con esta prenda mientras corre el runrún de que supuestamente se habría casado con Ben Affleck en Georgia ¡mira! ¡Además! Los Estefan impactan en el estreno de Father of the Bride y Danna Paola y Clarissa Molina con Eduin Caz celebran su participación en Premios Juventud 2022, ¡míralos! Empezar galería Reconocido Perfil Jennifer Lopez trasero en leggings Credit: Backgrid/The Grosby Group Jennifer López pasea su reconocida figura en leggings por Los Ángeles luego de estrenar su documental en Netflix Halftime y en medio del runrún de que se habría casado con Ben Affleck en Georgia, ¿será cierto? 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Pura felicidad Diego Boneta premiere Father of the Bride Credit: Splash News/The Grosby Group Un elegantísimo Diego Boneta sonríe al arribar al Tower Theatre de Miami para el estreno de la cinta Father of the Bride. 2 de 8 Ver Todo Ciaíto Adria Arjona estreno Father of the Bride Credit: Splash News/The Grosby Group Ahí mismo vimos a la bella Adria Arjona, coprotagonista con el mexicano de la cinta de HBO. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Todos juntos Lorenzo Luaces, Lili Estefan, Gloria Estefan, Emilio Estefan, Sasha Argento Estefan Coppola, Lara Diamante Coppola, Lina Teresa Luaces "Father Of The Bride" Miami Premiere Credit: Getty images Y ya en la alfombra roja de dicho estreno mundial captamos a la familia Estefan en pleno con Lorenzo Luaces hijo (izq.), su mamá, Lili Estefan, Gloria Estefan, Emilio Estefan, Sasha Argento Estefan Coppola, Lara Diamante Coppola y Lina Teresa Luaces. 4 de 8 Ver Todo Clarissa Molina Eduin Caz y Danna Paola premios juventud 2022 Credit: Mezcalent 5 de 8 Ver Todo Más estrenos Penélope Cruz y Antonio Banders Tribeca Festival 2022 Credit: Getty Images Y continuando con las alfombras rojas, en Manhattan nos topamos con los españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas en el estreno de su nueva película juntos Competencia oficial, en el Festival de Tribeca. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Brazo protector David Beckham con su hija Harper Seven Beckham en Venecia Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Y en Venecia nos encontramos al exfutbolista y empresario David Beckham con su hija menor, Harper, que como podemos ver ¡ha crecido un montón! 7 de 8 Ver Todo Un tributo Kate Middleton Duquesa de Cambridge aniversario incendio Grenfell Tower's Credit: Getty Images Y en Londres encontramos a Kate Middleton, Duquesa de Cambridge, charlando con unos niñitos durante su participación en el quinto aniversario del incendio de las Torres Grenfell. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

