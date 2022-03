Jennifer López o Marc Anthony, ¿quién ha tenido más amores? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marc Anthony y Jennifer Lopez Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Festival; Emma McIntyre/WireImage Ahora que el travieso Cupido ha vuelto a flechar con fuerza a la expareja, repasamos su larga lista de romances ¡mira quién ha tenido más relaciones amorosas! Empezar galería Dayanara Torres Marc Anthony, Dayanara Torres Credit: Andre Kang/ Primera Hora Getty Images La lista de romances del cantante es larga. Hacia el 2000 el salsero —quien ya era padre de una hija llamada Arianna, fruto de su relación con una llamada Debbie Rosado— pasó por el altar con la ex Miss Universo boricua quien le dio dos hijos: Ryan Adrián y Cristian Marcus. Jennifer López Marc Anthony y Jennifer López 2007 Vanity Fair Oscar Party Credit: Getty Images Las dos estrellas comenzaron su relación en 2004. Durante su sus años juntos concibieron a los mellizos Max y Emme. La pareja anunció su separación en 2011. Shannon de Lima marc anthony y shannon de lima Credit: Alberto E. Tamargo Marc comenzó a salir con la modelo venezolana en 2012. El amor se interrumpió por discrepancias. El boricua y la modelo recuperaron su relación y se casaron en 2014 en una ceremonia que tuvo lugar en el resort que el cantante tiene en República Dominicana. En 2016 anunciaron su separación, después de que Marc besara en el escenario de los Latin Grammy a su ex Jennifer López. Chloe Green Marc Anthony, Chloe Green Credit: Christopher Polk/Getty Images for NARAS La relación entre el intérprete de "Vivir mi vida" y la hija del dueño de la cadena de tiendas Topshop comenzó en 2013. Mariana Downing meg_jmsd190919_042-1.jpg Tras el polémico beso con Jennifer, los rumores de una reconciliación quedó en veremos y apareció una nueva protagonista en la vida del cantante, la joven y sensual modelo de 22 años. Madu Nicola Marc Anthony y Madu Nicola Credit: Getty Images En septiembre de 2021 el salsero presentó a su nueva conquista en los Premios Billboard de la Música Latina. La bella chica tenía sus redes privadas y al parecer no pertenecía al medio. Nadia Ferreira Marc Anthony Credit: IG/Marc Anthony La joven de 22 años fue Miss Paraguay y ahora es la nueva reina del corazoncito del salsero. Jennifer López y David Cruz David Cruz y Jennifer López Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images La Diva del Bronx tenía 15 años cuando empezó a salir con su primer amor en 1984. Su romance duró 10 años. Wesley Snipes Jennifer Lopez, Wesley Snipes Credit: Ron Galella, Ltd./Getty Images En 1995, la cantante salió con el reconocido actor afroamericano. Ojani Noa Jennifer Lopez, Ojani Noa Credit: Ron Galella, Ltd./WireImage Fue su primer esposo, era mesero en un restaurante de Miami. Tommy Mottola Tommy Mottola y Jennifer López Credit: Ron Galella, Ltd./WireImage Se rumoró que JLo tuvo un idilio con el hoy esposo de Thalía. Sean Combs Puffy and Jennifer Lopez Break Up Credit: Getty Images Él fue quien la bautizó como JLo. Salieron por dos años y medio al final de los 90. Desde ahí la carrera de Jennifer despuntó. Cris Judd Cris Judd y Jennifer López 2002 Vanity Fair Oscar Party Hosted by Graydon Carter - Arrivals Credit: Getty Images JLo se casó con el bailarín en 2001. Se divorciaron en el 2003. Su matrimonio terminó cuando JLo empezó su idilio con Ben Affleck. Ben Affleck Jennifer Lopez and Ben Affleck On Location for Jersey Girl Credit: Getty Images La diva comenzó a salir con el actor durante la filmación de la película Gigli en 2002. Su esperada boda en 2003 se canceló en el último momento y rompieron su compromiso un año después. Marc Anthony Jennifer López y Marc Anthony Sin duda, el amor de su vida. Se casaron en el 2004 y tuvieron a los Max y Emme en 2008. Tras siete años de matrimonio, Marc presentó la demanda de en abril de 2012. Casper Smart Amores de J.Lo Credit: Jason LaVeris/FilmMagic Iniciaron su romance en octubre de 2011. Fuentes cercanas a la cantante revelaron en agosto de 2016 que ella y el bailarín pusieron fin a su relación amorosa. Alex Rodríguez J Lo A Rod relationship Credit: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty El 8 de marzo de 2017 se confirmaba el romance de la pareja que partir de ahí iniciaría un romance mediático que terminó en 2021 cuando anunciaban oficialmente el fin de su compromiso matrimonial. Al poco se supo que ella había reanudado su contacto con su otro exprometido: Ben Affleck. Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck Los Angeles Special Screening Of "Marry Me" Credit: Getty Images En mayo de 2021 las redes estallaban ante la noticia del avistamiento de la expareja en Los Ángeles. Una romántica escapada posterior a Montana confirmaría lo que hot sabemos: que la expareja había vuelto a reunirse en un apasionado romance. 

