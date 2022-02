¡Exclusiva! Jennifer López y Maluma, las estrellas de Marry Me, hablan de sus amores y sus vidas fuera del set Jennifer López y Maluma adornan la nueva portada de People en Español, hablan de su química en el set y el estudio de grabación, y sus amores en la vida real. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En Marry Me, su nueva comedia romántica, Jennifer López y Maluma encarnan a una pareja a punto de casarse, pero en la vida real no hay boda por el momento para los cantantes, quienes hablaron con People en Español sobre sus vidas fuera del set. Llegar al altar no es algo que le quita el sueño a Maluma, quien en diciembre enloqueció las redes sociales al publicar una foto en Instagram besando a una guapa rubia. Si bien el rostro de la afortunada no se ve en la foto, se ha reportado que se trata de la arquitecta colombiana Susana Gómez. "No sé si casarme, la verdad. Haría un ritual amoroso diferente, no sé si me veo en una iglesia casándome, pero hay un dicho que dice que el que escupe para arriba le cae encima y nunca digas nunca", confiesa risueño. "En este momento de mi vida quiero estar tranquilo, no busco casarme ni nada de eso. Estoy muy joven y tengo demasiadas cosas por delante", afirma Juan Luis Londoño, el verdadero nombre del reggaetonero colombiano. Jennifer Lopez y Maluma Credit: Foto: Steven Gomillion; Produccion: Devon Speckman Convertirse en padre sí es algo que añora. "Sí, claro que sí. Eso sí lo quiero", afirma el cantante de 28 años. "Y creo que no en un futuro no muy largo. Tampoco tan corto, en unos años cuando ya sienta que hay una estabilidad en mi carrera, tanto en la parte actoral como en la parte musical, que se hayan logrado varios objetivos", dice. "Quiero ser un papá responsable que pueda estar con mi familia el tiempo que se merecen". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez y Maluma Credit: Foto: Steven Gomillion; Produccion: Devon Speckman Por su parte, Jennifer López tampoco habla de vestirse de novia en la vida real, aunque luce plena y feliz tras volver a los brazos de Ben Affleck. Como Kat, López ha aprendido grandes lecciones en el amor. "En la película lo que ella aprende es que tus errores realmente no son errores, son lecciones. Tú necesitas esas cosas y necesitas aprender sobre ti misma para llegar a un lugar donde puedes tener una gran relación", cuenta López a People en Español. "Creo que la película es sobre eso, la canción On My Way es sobre eso, y entiendo totalmente lo que es eso en la vida real". Jennifer Lopez y Maluma Cover Credit: Foto: Steven Gomillion; Produccion: Devon Speckman El año pasado JLO se mudó de Miami a Los Ángeles, donde está basado Affleck, y la pareja ya comparte en familia con Max y Emme, de 13 años —los gemelos de JLO con el cantante Marc Anthony— y con los tres hijos de Affleck con la actriz Jennifer Garner. "¡Son adolescentes!", dice JLO entre risas sobre sus hijos. "Ya no son tus bebés y quieren sus propias identidades y quieren separarse un poco de ti. Tú todavía quieres seguir abrazándolos y besándolos y ellos te dicen: '¡Mamá, para!' Es diferente, están creciendo, pero el amor y la conexión sigue siendo la misma gracias a Dios, y la estamos pasando muy bien. Ya están en octavo grado. ¡Es una locura, el tiempo pasa tan rápido!". Marry Me Movie Credit: Barry Wetcher/Universal Pictures Al mirar atrás, López siente orgullo de sus logros y su evolución. "¡He aprendido tanto! Lo que más he aprendido es que tienes que estar completa tú sola antes de poder tener una relación realmente saludable y ese es el amor propio", reconoce. "¿Cómo puedo yo ser mi mejor amiga? ¿Cómo puedo yo ser feliz sin que eso venga de otra persona? Simplemente: estoy feliz con mi vida, amo lo que hago, amo quien soy, amo a mis hijos, amo lo que he creado", añade. "Me doy crédito a mi misma, me cuido. También sé que a veces me equivoco, también sé que a veces puedo ser mejor aquí o allá, eso es tan importante, seguir impulsándote a ti misma ser mejor". Para leer la entrevista completa y ver fotos exclusivas, busca la nueva edición de People en Español, ya a la venta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Exclusiva! Jennifer López y Maluma, las estrellas de Marry Me, hablan de sus amores y sus vidas fuera del set

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.