Divertido video revela lo que Jennifer López extraña más por la cuarentena Un video colgado por su prometido Alex Rodríguez revela qué es lo que la Diva del Bronx echa más en falta ahora que no se puede salir por el coronavirus. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cuarentena por el coronavirus nos ha obligado a todos a hacer todo tipo de sacrificios que van desde los más simples, como no poder gozar de un facial o un buen corte de cabello, hasta los más heroicos e inimitables, como los múltiples actos de bondad que vemos alrededor del globo a causa de la pandemia ocasionada por COVID-19. Y por supérfulo que parezca, estrellas como Jennifer López, que están acostumbradas a vivir frente a las cámaras y al glamour de las alfombras rojas estos son momentos complicados, pues su séquito de asistentes, estilistas y maquillistas, entre otros, no estan disponibles ante el distanciamiento que debemos seguir para evitar el contagio. En fin que a doña JLo le ha tocado tener que hacerse hasta las uñas -parte de su icónico look en casa- y como quedó demostrado en el video que colgó este lunes por la noche su prometido Alex Rodríguez, lo que ella está echando mucho de menos en estos momentos es una buena manicura. "¿Qué estás haciendo ahí?" se escucha al exjugador de los Yankees preguntarle mientras la grababa tratando de hacerse las uñas. "¡Espera estoy dando el toque final! exclama ella vestida en pants y top deportivo y sin gota de maquillaje. "¡Tarán!" exclama orgullosa para mostrar sus uñas con barniz transparente. "¿Cuánto te tardaste?", exclama AROD divertido ante el sencillo resultado. "¡OCHO horas!", dice ella resignada y sonriendo. "Ya nunca le diré [a mi manicurista] que se apure". J-Lo, te comprendemos ¡tus uñas son una obra de arte! Image zoom IG/JLO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En fin que los tiempos mejores vendrán pronto, como todos esperamos. Y es curioso pero en estos momentos muchos famosos -como Luis Fonsi, Chayanne, Geraldine Bazán, etc.- están gozando de algo que casi nunca tienen entre sus manos: tiempo libre. El cual están pasando en casa disfrutando de sus hijos, reencontrándose con ellos o simplemente reencontrándose consigmo mismos en lo que pasa esta crisis. Bueno, al menos que salga algo bueno de todo esto. Advertisement

