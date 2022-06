Jennifer López se rompe durante discurso en los premios MTV: se dirige a aquellos que le "rompieron el corazón", hablaron a sus espaldas Entre lágrimas la Diva del Bronx también se dirigió a quienes le "mintieron" explicando porqué han sido importantes en su carrera, ¡mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López 2022 MTV Movie & TV Awards llora en discurso Credit: Jeff Kravitz/Getty Images for MTV Todos tenemos nuestro corazoncito. Hasta la mismísima Jennifer López, quien se caracteriza por su profesionalismo y carácter ecuánime tiene momentos de visible emoción. Y eso es lo que ha ocurrido con la Diva del Bronx quien este domingo al recibir un importante premio en Los Ángeles se rompió en pleno escenario lanzando tremendas 'pedradas' a quienes le pusieron frenos en su carrera. Todo ocurrió durante la entrega de los MTV Movie & TV Awards. Despampanante y vestida con un traje de cuero negro, JLO, de 52 años, se subió al escenario para recibir el premio premio The Generation por los logros conseguidos a lo largo de su carrera que dio pie a su emotivo discurso. "Quiero agradecer a toda la gente que me ha dado esta vida. Quiero agradecer a la gente que me ha dado dicha [y también] a los que me rompieron el corazón", exclamó para comenzar". A los que fueron sinceros y a los que me mintieron, quiero darles las gracias a los que realmente amo y quiero agradecer la manera en que me mentí a mí misma porque así es como descubrí que tenía que crecer". Finalmente JLo agradeció a los fans por sus triunfos. "Ustedes son la verdadera razón por la que estoy aquí y por la que he estado aquí, ¡los amo!". "Quiero agradecerle a todas las personas que me dijeron a la cara (o cuando yo no estaba presente) que yo no podía hacer esto. Realmente no creo que hubiese podido hacer esto sin ustedes". Jennifer López La ceremonia de entrega de los MTV Movie & TV Awards se llevó a cabo este domingo 5 de junio en el Barker Hanger de Los Ángeles, CA.: Jennifer Lopez Credit: Jeff Kravitz/Getty Images for MTV Lógicamente, JLo no pudo dejar fuera de su discurso a sus hijitos, los mellizos Max y Emme Muñíz —fruto de su matrimonio con el salsero Marc Anthony— de 14 años a quienes les dio las gracias por enseñarle "cómo amar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El premio otorgado a JLo se entrega a figuras del entretenimiento que han realizado contribuciones invaluables al mundo del cine y la televisión. La lista de ganadores previos incluye a Scarlett Johansson, Dwayne "The Rock" Johnson, Will Smith, Johnny Depp, Tom Cruise y el retirado actor Jim Carrey.

