¡Así fue la fiesta sorpresa de cumpleaños que hizo llorar a Jennifer Lopez! La cantante compartió un emotivo video con todos los detalles que su prometido Alex Rodriguez y los hijos de ambos habían preparado para ella en su día. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Acaba de cumplir los 51 años mejor llevados en el planeta tierra. La verdad sea dicha. Jennifer Lopez en vez de cumplir parece sufrir del síndrome de Benjamin Button porque luce cada día más espectacular. Con motivo de su celebración, sus allegados quisieron que, a pesar de la pandemia y el encierro, fuera un día muy especial, tanto como ella. Por eso, Alex Rodriguez y compañía le decoraron la casa con un montón de flores, adornos y regalos que emocionaron, y mucho, a la cumpleañera. A través de un video y un mensaje donde asegura que se emocionó hasta las lágrimas, JLo compartió lo que le esperaba en su precioso hogar. "Llorando de felicidad. ¡Gracias por el mejor día!", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN A diferencia de los fiestones de otros años con Dj's privados y multitud de amigos, en esta ocasión todo quedó en casa. Pero no por eso fue menos divertido. Jennifer comió, bailó y se disfrutó de lo lindo con su gente amada. Esta vez nada de trajes de marca sino bata de estar en casa, cero maquillaje y ropa deportiva, como mucho. Como parece que se pasó con los cupcakes, Jen, muy aplicada, madrugó este sábado para ponerse con su rutina de ejercicios y quemar los excesos del día anterior. "Acabo de terminar un entrenamiento post fiesta de cumpleaños y ayudó", escribió junto a una imagen que muestra a una Jennifer en plena forma y dispuesta a comerse el mundo a sus 51. ¡Muchísimas felicidades!

