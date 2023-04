¡Esta es la nueva aventura empresarial de Jennifer López! ¡Jennifer López imparable! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir jennifer lopez delola Credit: Cortesía Jennifer López no solo es un reconocida cantante y actriz, también es una exitosa empresaria que cuenta con exitosas líneas de ropa y productos de belleza. Ahora, la Diva del Bronx de 53 años apuesta por The House of Delola LLC, con el que ofrece cócteles artesanales a base de licores de primera calidad, llenos de sabor, elaborados con ingredientes botánicos naturales, sin gluten y con menos calorías que los cócteles tradicionales. "Me encanta divertirme y relajarme con mis amigos, pero nunca había encontrado una bebida adecuada para mi. Buscaba algo con lo que pudiera disfrutar y que se adaptara a mi forma reflexiva de vivir la vida. Al no encontrarlo, decidí crear Delola", dijo la embajadora de Intimissimi a través de un comunicado. "Mis objetivos eran mejores ingredientes, mejor sabor y menos calorías que los cócteles tradicionales. Algo fácil, divertido, fresco y delicioso. Cada bebida viene enfrascada en una botella de cristal lista para servir. Simplemente se vierte sobre hielo y a disfrutar", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esposa de Ben Affleck empezó esta nueva aventura hace dos años junto a Kent Austin y Jenna Fagnan, y su manager y socio Benny Medina. "Estoy muy emocionado de finalmente compartir Delola con el mundo", expresó la protagonista de la película Maid in Manhattan. Jennifer también está ayudando a desarrollar un programa de becas que aportará dinero para la educación superior de mujeres que de otro modo no podrían recibir esa educación. "Delola ha sido un viaje emocionante e inspirador y estoy increíblemente orgullosa de lo que estamos a punto de llevar a la gente de todo el mundo." Delola ya esta disponible en tres sabores: Bella Berry Spritz, Paloma Rosa Spritz y L'Orange Spritz. delola jennifer lopez Credit: Cortesía

