Jennifer López jugando al béisbol con Ben Affleck y su hija Emme, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck, Jennifer Lopez Credit: The Grosby Group La Diva del Bronx probó sus habilidades para el béisbol con su hija Emme y su amado Ben Affleck. Además: Bella Thorne desfila 'desnuda' por la alfombra roja y Diego Boneta y Renata Notni más enamorados que nunca, ¡míralos! Empezar galería ¡Te toca! Jennifer Lopez y Ben Affleck juegan al béisbol Credit: Backgrid/The Grosby Group Luego de reaparecer tras su saltarse la reciente entrega de los Premios Oscar Jennifer López y Ben Affleck se divirtieron de lo lindo probando sus habilidades para el béisbol en un parque de Los Ángeles. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio La heredera Jennifer Lopez y su hija Emme Muñiz Credit: Backgrid/The Grosby Group Emme Muñíz, la hija de 14 años de la actriz, cantante y empresaria, acompañó a su mamá en la diversión. 2 de 10 Ver Todo En el ojo del huracán <p>El comediante Chris Rock reapareció por primera vez en público tras ser abofeteado por Will Smith para presentar su show de comedia en un histórico teatro de Boston. El actor ha roto el silencio para expresar cómo se siente tras el impactante suceso.</p> El comediante Chris Rock reapareció por primera vez en público tras ser abofeteado por Will Smith para presentar su show de comedia en un histórico teatro de Boston. El actor ha roto el silencio para expresar cómo se siente tras el impactante suceso. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Impactante Bella Thorne y Dani Thorne "Morbius" Fan Special Screening Credit: Rodin Eckenroth/FilmMagic En Los Ángeles encontramos a Bella Thorne con su hermana mayor, Dani, dejando a todos helados al desfilar por la alfombra roja de la cinta Morbius con este modelito que simulaba su desnudez. 4 de 10 Ver Todo Amorcito corazón Diego Boneta Renata Notni Lighthouse Artspace Los Angeles Immersive Frida Kahlo Preview Credit: Vivien Killilea/Getty Images for Lighthouse Immersive and Impact Museums En Los Ángeles captamos a los tortolitos Diego Boneta y Renata Notni visitando el nuevo show Immersive Frida Khalo sobre la vida y obra de la gran pintora mexicana. 5 de 10 Ver Todo Team Chris Rock George Lopez Lighthouse Artspace Los Angeles - Immersive Frida Kahlo Preview Credit: Vivien Killilea/Getty Images for Lighthouse Immersive and Impact Museums Otro que anduvo en la muestra fue el comediante George López quien se ha pronunciado a favor de Chris Rock en la controversia que rodea al comediante. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Refesquito Rihanna Credit: Splash News/The Grosby Group La cantante Rihanna continúa en Los Ángeles donde fue captada refresco en mano y con su creciente pancita de embarazo. 7 de 10 Ver Todo Look simpático Cecilia Súarez nominaciones Platino Awards Madrid Credit: Patricia J. Garcinuno/Getty Images Y nadie puede acusar a la actriz mexicana Cecilia Suárez de no divertirse con sus looks. Aquí la vemos en el anuncio de los nominados a los premios Platino en Madrid. 8 de 10 Ver Todo Besuco Zoe Saldaña y su esposo Marco Perego-Saldana Credit: Backgrid/The Grosby Group El que no aguantó las ganas de plantarle un beso a su mujer, Zoe Saldana, fue el italiano Marco Perego, ¡miren qué apasionados los vimos en Santa Mónica, CA! 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Solidaria Angelina Jolie Credit: Mega/The Grosby Group En Roma captamos a la actriz Angelina Jolie quien visitó a niños refugiados de la guerra en Ucrania que se encuentran internados en un hospital de El Vaticano. La actriz ha estremecido con el post que publicó al respecto. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

