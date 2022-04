¡Es oficial! ¡Campanas de boda para Jennifer López y Ben Affleck! ¡Mira el impactanta diamante verde que Jlo mostró emocionada para anunciar oficialmente su compromiso con el actor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Digno del guion de una película de Hollywood! ¡Jennifer López y Ben Affleck están comprometidos de nuevo! Casi veinte años después de cancelar su inminente boda, allá en el 2004, una de las parejas más mediáticas de todos los tiempos, vuelve a acaparar todos los titulares con el nuevo anuncio de su compromiso. Decididos esta vez a dar el gran paso, según confirmó un representante de Jlo a nuestra anglosajona PEOPLE, Jennifer López y Ben Affleck están oficialmente comprometidos. Poco después de aparecer con un anillo de compromiso que trató de ocultar a la prensa, la diva del Bronx quiso compartir la buena nueva ayer viernes a sus fieles fans en su newsletter. En el mensaje dedicado a sus seguidores, se incluía una imagen de Jlo admirando emocionada un gigante diamante verde en su dedo, imagen que también compartió su hermana en las redes. Anillo compromiso Jennifer Lopez Credit: IG Lynda López Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La archifamosa Jenny from the block quiso alertar a sus seguidores, avisándoles la misma noche que estaba a punto de dar una gran noticia con un video compartido desde su red de Twitter: "Tengo una noticia muy especial e importante que darles…". ¡Junto a su nombre en la cuenta de la misma red, sumó el emoji de un anillo! ¿En qué se diferencia su relación ahora de aquella que tuvieron hace 18 años? "Somos más maduros, más listos, tenemos más experiencia… Estamos en un momento muy diferente de nuestras vidas, tenemos hijos, somos muy conscientes gracias a todo eso", contó Jlo recientemente a PEOPLE. Jennifer Lopez Ben Affleck Credit: Amy Sussman/Getty Images A sus 52 años, la actriz de Marry Me, tiene dos hijos, los mellizos Emme y Max, con su exmarido Marc Anthony. Affleck, de 49, tiene a su vez tres hijos con su exmujer Jennifer Garner: Violet, Seraphina y Samuel.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Es oficial! ¡Campanas de boda para Jennifer López y Ben Affleck!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.