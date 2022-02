Por su parte Jimmy Fallon ya es un veterano autor de libros infantiles. El presentador lanzó los libros para niños Your Baby's First Words Will Be Dada, Everything Is Mama, This Is Baby y Five More Sleeps 'Til Christmas, que alcanzaron la cima de la lista de libros más vendidos del New York Times. Su quinto libro infantil, Nana Loves You More, también publicado por Feiwel & Friends, saldrá en marzo y será un tributo a las abuelas.