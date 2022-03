Así Jennifer López celebra los 25 años de Selena, la película que la lanzó a la fama Jennifer López no deja pasar un 22 de marzo sin recordar la oportunidad que tuvo de ponerse en la piel de Selena Quintanilla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López no deja pasar un 22 de marzo sin recordar la oportunidad que tuvo de ponerse en la piel de Selena Quintanilla. Fue un día como hoy del año 1997 que se estrenó la película biográfica Selena, en honor a la Reina del Tex-Mex, la cual protagonizó la Diva del Bronx con una actuación que la llevó a estar nominada a los Globos de Oro como mejor actriz ese año. Ahora que se cumplen 25 años de la película que la lanzó a la fama, López se mostró agradecida y no dudó en hacerle un homenaje. "Que sea un día muy especial… ¡estamos celebrando los 25 años de SELENA! 🌹", escribió JLo en su cuenta de Instagram. "Hoy celebramos y honramos el legado y la música de Selena. Esta película significa mucho para mí… Selena y su familia significan mucho para mí y tuve mucha suerte de que me eligieran para interpretarla. Nunca olvidaré esta época de mi vida y es un honor como artista haber sido parte de la magia que es esta película", aseguró. Selena Quintanilla Credit: (Arlene Richie/Media Sources/Media Sources/The LIFE Images Collection via Getty Images) La actriz compartió varios de los momentos más emblemáticos de la película, y fotografías junto a los padres de la fallecida cantante. Los fans de López, de Selena y del filme dejaron decenas de emotivos comentarios en la publicación. "Actuación digna de un Oscar"; "se siente como si fuera ayer ❤️"; "esta película literalmente cambió mi vida para siempre"; "una de mis películas favoritas"; "tu mejor papel en una película❤️"; "¡25 años de recuerdos increíbles de esta película ICÓNICA para una mujer ICÓNICA! 💜", le dijeron los seguidores. El pasado año en esta misma fecha, López relató a sus seguidores que cuando se estaba preparando para el papel de Selena, "la estudié incansablemente, cada uno de sus pasos, los movimientos de sus dedos, sus labios... su risa contagiosa... sus expresiones", contó en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una vez que llegó el momento de ser ella en la película y estábamos filmando la gran escena del Astrodome de Houston, hice la primera toma y después Edward James Olmos, quien interpretó al padre de Selena, un actor increíble y poderoso se me acercó y me dijo: 'Hiciste tu tarea, ahora déjalo ir... simplemente deja ir todo...' Así que hice y solo hice lo mío... ¡el resto es lo que ves en la película! Gracias Selena!!", sostuvo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así Jennifer López celebra los 25 años de Selena, la película que la lanzó a la fama

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.