Jennifer López revela quién es su mejor compañera para cantar a dueto ¿Adivinas de quién se trata? La puertorriqueña brilló en la gala benéfica de los Dodgers, en la que presentó a su compañera de duetos favorita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López resalta cada vez más su lado altruista, por lo que no podía pasar la oportunidad de poner su granito de arena para beneficiar a los residentes de Los Ángeles, California. La cantante fue la encargada de encabezar el evento de la Gala Blue Diamond de la Fundación Los Angeles Dodgers, la cual busca mejorar la educación, el cuidado de salud, la vivienda y lucha por la justicia social de todos los residentes de la ciudad. La noche del viernes, López ofreció un electrizante espectáculo que sobrepasó las expectativas de los asistentes. Además de interpretar sus más grandes éxitos, la puertorriqueña sorprendió con una invitada especial en el escenario. "La última vez que cantamos juntas fue un enorme estadio como este, y les pido que canten conmigo todo el tiempo, pero no quieren, así que esta es una ocasión muy especial", aseguró la cantante. "Están muy ocupados y [son] muy costosos, me cuesta [mucho dinero] cuando salen, pero vale la pena cada centavo porque son mi pareja de canto favorito de todos los tiempos, así que si me complacen……". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Segundos después, su hija Emme Muñiz, vestida con un atuendo de shorts en color rosado y una gorra negra, se apoderó del escenario para interpretar a dueto el emotivo tema A Thousand Years, de Christina Perri. López no podía estar más orgullosa del talento de su pequeña, por lo que abandonó el escenario para que su retoño de 14 años brillara con luz propia, mientas su hermano gemelo Max y su prometido, Ben Affleck, disfrutaban del espectáculo desde la audiencia. "Aplausos para mi bebé", dijo. Emme se adueñó del micrófono y permaneció junto a su madre cantando un par de canciones más, incluyendo versos de 'Born in the U.S.A.' de Bruce Springsteen y el éxito de López 'Let's get loud'. La hija de Marc Anthony se mostró en total control del escenario en todo momento, sonriendo y saludando a los fanáticos de su madre, confirmando así lo que López reveló en su reciente documental titulado Halftime: "No se pone nerviosa porque sabe que estaré ahí". La fundación logró recaudar $36 millones para sus diversos programas.

