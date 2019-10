JLo mimando a su hija, Thalía en la alfombra roja junto a sus hijos y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Jennifer López en el set de su nueva película con su hija Emme, Thalía posa en la alfombra roja junto a sus hijos y esposo, Maluma ofrece concierto de lujo en Miami y más fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Su consentida Image zoom Splash News/The Grosby Group Durante las grabaciones de la cinta Marry Me, en Nueva York, Jennifer López recibió la visita de sus hijos Emme y Max. Advertisement Advertisement En familia Image zoom mezcalent Thalía acompañó a su esposo Tommy Mottola a recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto con sus hijos Sabrina y Matthew. Orgullo Colombiano Image zoom Latin Íconos Minutos antes de salir a interpretar sus éxitos musicales en el American Airlines Arena de Miami, Maluma se tomó algunas fotos del recuerdo con sus fans, entre ellos, los actores Catherine Siachoque y Miguel Varoni. Advertisement ¡A bailar! Image zoom John Parra/Getty Images Y luego de tomarse fotos con los fans, el cantante colombiano Maluma puso a bailar a su público durante el tremendo concierto que ofreció en el American Airlines de Miami. Creando conciencia Image zoom mezcalent Michelle Renaud y Lambda García atendieron la exposición Yo también firmé El Rosado mediante la cual se firman sostenes rosas con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la exploración mamaria para la detección temprana del cáncer de seno. Tras bastidores Image zoom mezcalent Ana Patricia posando detrás de cámaras de Enamorándonos, el show que conduce de lunes a viernes. Advertisement Advertisement Advertisement Foto del recuerdo Image zoom BFA Jose Andrés, Jennifer Esposito, Jimmy Fallon y Jill Hennessy (de izq. a der.) se divirtieron a lo grande en el evento Culinary Getaway que se llevó a cabo en Dorado Beach, parte del Ritz-Carlton Reserve, en Puerto Rico. Elenco de primera Image zoom Victor Chavez/Getty Images Diego Boneta, Natalia Reyes, Linda Hamilton, Mackenzie Davis y el director Tim Miller posaron muy sonrientes en la premiere de la cinta Terminator: Dark Fate, en la capital mexicana. Preparando gira Image zoom Phillip Faraone/Getty Images El conejito malo calentando motores para su participación en el Corona Estéreo Beach Presents Bad Bunny’s X100PRE Tour, con el que recorrerá 20 ciudades estadounidenses como, entre otras, Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Boston, Chicago, Houston y Las Vegas. Advertisement Advertisement Advertisement Pura diversión Image zoom Cortesía El presentador Steve Harvey celebró por todo lo alto el cumpleaños número 55 de su esposa Marjorie, en el hotel de cinco estrellas Moon Palace Cancun. Noche de terror Image zoom El cantante Robin Thicke y su prometida April Love Geary la pasaron sumamente bien en la atracción Halloween Horror Nights de Universal Studios Hollywood. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image JLo mimando a su hija, Thalía en la alfombra roja junto a sus hijos y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.