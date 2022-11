La hermana menos conocida de JLO se asoma a la red y sorprende por su apariencia: "¡Amo esto!" Leslie López casi no se deja ver en las redes de sus hermanas, por eso cuando se asomó en un post de Lynda López los fans reaccionaron con fuerza:"¡Amo esto!" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leslie Lopez Jennifer Lopez Lynda Lopez Credit: IG/Lynda López Es la hermana mayor de una de las mujeres más admiradas y poderosas del mundo, sin embargo pocas veces se asoma a las redes o se coloca frente a las cámaras. Por eso cuando Leslie López se apareció este fin de semana en la red para posar al lado de Jennifer López, los fans se pusieron en alerta para poder asomarse a la vida privada de la enigmática aspirante a actriz. La imagen surgió en las redes de Lynda López, la reconocida periodista, quien es la menor de las tres hermanas. El post dice simplemente "Instagram vs. Reality - Thanksgiving 2022 sister edition…". En la instantántea se observa a la esposa de Ben Affleck con un vestido floral, flanqueada por su hermana mayor, vestida de rojo, y la menor con un cálido suéter. En una segunda imagen colgada dentro del mismo post se observa una segunda imagen de las hermanas, al parecer sin filtro, posando dentro de la misma y majestuosa cocina donde se tomaron la foto. "¡Ja,ja amo esto", exclamaron algunos al reaccionar a la simpática imágen de las hermanas, hubo quienes incluso proponen que el trío haga su propio programa de telerrealidad y destrone a las hermanas Kardashian. Lynda Lopez Jennifer López Leslie López Credit: IG/Lynda López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo largo de los años Leslie López ha concedido esporádicas entrevistas y de vez en cuando se asoma a la red, como lo ha hecho en este 2022. De lo poco que le hemos visto hemos podido aprender mucho sobre el clan López, que encabeza la matriarca, doña Guadalupe Rodríguez. Un ejemplo claro es un tierno video grabado por Lynda y Leslie en el 2002 para la periodista y presentadora Oprah Winfrey donde hacen una aparición especial Steven y Rebeca —ahora conocida como Brandan—, los dos hijos de Leslie, siendo aún unos infantes. En el clip se observa el entusiasmo de ambas expresando su amor y admiración por la Diva del Bronx, ¡awwww!

