Jennifer López con una 'herida' en el brazo y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez muestra una horrible herida en su brazo... pero es parte de su personaje de su película Atlas Credit: Photo © 2022 x17/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez muestra una horrible herida en su brazo... pero es parte de su personaje de su película Atlas Credit: Photo © 2022 x17/The Grosby Group La esposa de Ben Affleck fue fotografiada con ¡una herida abierta en su brazo! No se preocupen, solo se trataba de maquillaje ya que JLo graba su nueva película de ciencia ficción Atlas, en Los Ángeles. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Malia Obama Malia Obama luce fresca y sonriente durante su sesión de ejercicios matutina Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group La hija del expresidente, Barack Obama, luciendo un conjunto deportivo durante un paseo en Los Ángeles. 2 de 6 Ver Todo Hummberto Zurita Humberto Zurita, Aylín Mujica, Victor González, Luis Gatica e Ivonne Zurita participan en la obra "Papito Querido Credit: Mezcalent El actor, quien hace unos días confirmó su noviazgo con Stephanie Salas, Aylín Mujica, Victor González, Luis Gatica e Ivonne Zurita hablaron con miembros de la prensa sobre Papito querido, puesta en escena que emprenderá una gira por México y Estados Unidos. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Mariah Carey Mariah Carey luce sexy con un vestido transparente y su ropa interior a la vista para una cita con Bryan Tanaka Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Así de sonriente se dejó ver la cantante durante una salida en Nueva York. 4 de 6 Ver Todo Victoria Ruffo Victoria Ruffo en la alfombra roja del estreno de la obra "Si Te Mueres Te Mato Credit: Mezcalent La actriz mexicana se dio cita a la alfombra roja del estreno de la obra Si te mueres te mato, en la capital mexicana. 5 de 6 Ver Todo Myriam Hernández Myriam Hernández conquistó New York Credit: Fernando Gutiérrez Luego de ser la reina del desfile del desfile de la Hispanidad, la cantante conquistó el United Palace, un teatro mágico que albergó a más de dos mil personas que corearon los temas musicales de la artista chilena. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López con una 'herida' en el brazo y más fotos de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.