¡Sale a la luz el sexy baile que Jennifer Lopez le hizo a Ben Affleck en su boda! La artista cantó y bailó a su marido quien la observaba embelesado desde su silla. Las imágenes fueron grabadas por algún invitado y ya circulan por las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras Jennifer Lopez y Ben Affleck disfrutan de su romántica luna de miel en Italia, su boda sigue siendo noticia en todo el mundo. Unas nuevas y sensuales imágenes de la artista bailándole y cantándole a su marido han visto la luz en exclusiva en el sitio web TMZ. Vestida en uno de sus sexy trajes de novia y rodeada de su cuerpo de baile, JLo cantó y danzó frente al actor quien, sentado frente a ella en una silla, la miraba embelesado y de lo más enamorado. Jennifer Lopez y Ben Affleck - red dress Credit: Pierre Suu/GC Images Aunque fue una actuación para todos los invitados, en realidad fue una dedicatoria en toda regla al amor de su vida, quien desde primera fila no cesaba en sonreírla. Desde su boda en Georgia, la pareja ha ocupado titulares en prensa día sí y día también. Inmediatamente después de su unión matrimonial, pusieron tierra de por medio para seguir celebrando su amor. Jennifer López y Ben Affleck segunda luna de miel en Italia Credit: Splash News/The Grosby Group Los tortolitos siguen siendo el objetivo de los paparazzi y de los fans incluso al otro lado del océano, la diferencia es que ahora no están dispuestos a permitir que esto dañe su relación. Felices y sonrientes, caminaron de la mano y manejaron la situación con toda la paciencia del mundo. La luna de miel continúa...

