¡Jennifer Lopez hace llorar a su madre con una fabulosa fiesta sorpresa por su 75 cumpleaños! La cantante preparó a escondidas de Guadalupe esta celebración familiar que emocionó hasta las lágrimas a la matriarca de la familia. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay una mujer que ha marcado la vida de Jennifer Lopez, esa ha sido su mamá Guadalupe. Además de tener un gran parecido físico, de ella ha heredado su fortaleza, su tesón y su alegría. Con motivo del 75 cumpleaños de su progenitora, la cantante y actriz quiso sorprenderla con una celebración con los familiares más allegados como su pareja Alex Rodriguez, sus hijas y su hermana Linda. Otros miembros de la familia de Lupe, como cariñosamente la llaman en casa, estuvieron por videoconferencia para desearle lo mejor en su día. "¡Feliz 75 cumpleaños a mi preciosa mamá! Te quiero muchísimo, todos te queremos. Eres la definición perfecta de juventud a cualquier edad. Gracias por tu amor infinito, tu energía, tu apoyo ¡y por ser tú! Te quiero siempre", escribió la artista orgullosa sobre su mami, con quien participó en la más reciente campaña publicitaria de Coach. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El entrañable video publicado por Jennifer en sus redes muestra cómo la matriarca de la familia llega a casa y se encuentra con sus seres queridos. El detalle, que ni se lo imaginaba, hizo que rompiera a llorar de emoción y felicidad. Globos, comida, música... no faltó de nada. ¡Felicidades Lupe, por muchos años más llenos de salud!

