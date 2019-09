Jennifer López habla de su rol en Hustlers y la reacción de Alex Rodríguez a su sensual baile en el tubo Jennifer López habla con People en Español de su hipnotizante rol de bailaina exótica en Hustlers, cuenta cómo convenció a la rapera Cardi B de hacer su debut actoral en la película, y cómo reaccionó su futuro esposo Alex Rodríguez a sus sensuales escenas bailando en el tubo. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En la película Hustlers, ya en los cines, Jennifer López interpreta a Ramona, una bailarina exótica que le roba con un beso y una sonrisa miles de dólares a ricos lobos de Wall Street, vaciándole la billetera a sus clientes. Sin embargo el personaje también humaniza a las strippers, ya que Ramona también es una dedicada madre soltera que hace tareas con su hija y que consuela a su mejor amiga (interpretada por Candace Wu) en el funeral de la abuela de ella, protegiéndola como una hermana mayor y enseñadole el arte del baile del tubo. López, a quien se le aguaron los ojos al escuchar las positivas reseñas sobre Hustlers, asegura a People en Español sobre los rumores de que su papel protagónico podría ser nominado a un Oscar. “Me hace sentir muy bien, estoy feliz. Trabajé muy duro en ese papel. Grabamos la película en 29 días y fue un gran reto. Sabíamos que teníamos mucho por hacer. Era un gran elenco con todas estas mujeres maravillosas y el baile del tubo fue un gran reto para mí, tuve que aprender este arte acrobático desde cero.” ¿Qué piensa su futuro esposo Alex Rodríguez de sus sensuales escenas bailando en el tubo? Él su más grande admirador. “A Alex le encantó el baile en el tubo. La noche del estreno lo estaba mirando y no estaba segura”, cuenta sobre el debut de la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto, al que asistió con su prometido. JLO añade sobre la reacción del exbeisbolista sobre sus provocativas escenas: “Pensé: ‘Dios mío, esta puede ser la peor noche de mi vida o la mejor noche de mi vida.’ Él puede estar muy feliz con esto o no, pero le encantó [el baile] y le encantó la película.” ¿Qué piensa su futuro esposo Alex Rodríguez de sus sensuales escenas bailando en el tubo? Él su más grande admirador. “A Alex le encantó el baile en el tubo. La noche del estreno lo estaba mirando y no estaba segura”, cuenta sobre el debut de la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto, al que asistió con su prometido. JLO añade sobre la reacción del exbeisbolista sobre sus provocativas escenas: “Pensé: ‘Dios mío, esta puede ser la peor noche de mi vida o la mejor noche de mi vida.’ Él puede estar muy feliz con esto o no, pero le encantó [el baile] y le encantó la película.” Image zoom Cardi B —quien antes de saltar a la fama internacional era bailarina exótica— tuvo sus dudas sobre aceptar un papel de stripper en la película. “Cuando hablé con ella sobre participar en la película, le dije: ‘Realmente creo que debes ser parte de este film, tú entiendes esto de una manera que es muy natural para ti’. Ella me dijo: ‘Yo no he hecho ninguna película’.” Sin embargo López convenció a su colega —con quien grabó el tema ‘Dinero’— de que hiciera su debut actoral en Hustlers. “Le dije: ‘Tú vas a ser una experta natural en esto, tú nos puedes enseñar a nosotras. Le conté: ‘Estoy aprendiendo a bailar en el tubo ahora y es muy difícil’. Ella me dijo: ‘Oh, a mí me tomó años aprenderlo’. Eso me hizo sentir mejor, porque pensé: ‘Nunca voy a poder lograr esto.'” La rapera de raíces dominicanas —quien antes de saltar a la fama internacional era bailarina exótica— tuvo sus dudas sobre aceptar un papel de stripper en la película. “Cuando hablé con ella sobre participar en la película, le dije: ‘Realmente creo que debes ser parte de este film, tú entiendes esto de una manera que es muy natural para ti’. Ella me dijo: ‘Yo no he hecho ninguna película’.” Sin embargo López convenció a su colega —con quien grabó el tema ‘Dinero’— de que hiciera su debut actoral en Hustlers. “Le dije: ‘Tú vas a ser una experta natural en esto, tú nos puedes enseñar a nosotras. Le conté: ‘Estoy aprendiendo a bailar en el tubo ahora y es muy difícil’. Ella me dijo: ‘Oh, a mí me tomó años aprenderlo’. Eso me hizo sentir mejor, porque pensé: ‘Nunca voy a poder lograr esto.'” Image zoom © 2019 Spread Pictures/The Grosby Group ¿Y la boda pa’ cuando? Si bien interpretó a una organizadora de bodas en la comedia romántica The Wedding Planner, entre tantos proyectos laborales JLO aún no ha comenzado a planificar su propia boda con Alex Rodríguez . La cantante y actriz Nuyorican asegura que no han escogido una fecha aún para el gran día y que no hay apuro, que están concentrados en disfrutar cada minuto juntos, como su reciente escapadita romántica a Saint Tropez. Advertisement

