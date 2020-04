¿Y la boda pa' cuando? ¿La pandemia del Coronavirus afectará las nupcias de JLo y ARod? Jennifer López habla de sus planes de boda con Alex Rodríguez. ¿La pandemia del coronavirus afectará su gran día? JLO nos cuenta. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La boda de Jennifer López y Alex Rodríguez promete ser algo épico. La cantante y actriz de origen puertorriqueño planeaba su gran día con el exbeisbolista de origen dominicano para este 2020. Sin embargo como muchas parejas tendrán que poner su boda en pausa por ahora por la pandemia del Coronavirus. La estrella Nuyorican, de 50 años, habló con Ellen DeGeneres sobre este dilema. "Si lo afectó un poquito", dijo López sobre su boda. "Vamos a ver qué pasa ahora. Realmente no sé que pasará ahora en términos de fechas". En entrevista con The Ellen DeGeneres Show desde casa, JLO hasta bromeó que ha considerado celebrar su boda en la red social Tik Tok, donde sus divertidos videos con su prometido han sido todo un éxito. “Hacemos una boda en TikTok?", bromeó. “Es algo que debemos pensar". Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se comprometió en marzo del 2019 en una playa paradisíaca en Bahamas después de dos años de relación y está pasando la cuarentena con sus hijos en casa. “Estamos ahora en compás de espera como el resto del mundo", añadió sobre esta crisis mundial de salud que los ha obligado a practicar el distanciamiento social junto a los mellizos Emme y Max, de 12 años, y las hijas de ARod— Natasha de 15 años y Ella, de 11. "Tenemos que esperar y ver en unos meses cómo se desarrolla todo esto". Image zoom James Devaney/GC Images Este tiempo relajada en casa con su familia ha sido una bendición para la protagonista de Hustlers. “Toda la familia está aquí, hemos estado aislados por varias semanas ya", dijo. “Debo admitir que he estado corriendo tanto en los últimos años que estoy disfrutando estar en casa. Había planeado tomarme un poquito de tiempo libre después del Super Bowl y de terminar de grabar World of Dance hace unas semanas, así que ha sido agradable hasta ahora". Eso sí, ayudar a sus hijos con las asignaciones de sus clases por Internet ha sido un reto. "Yo no soy maestra", dijo entre risas López. "¿Has visto la matemática que le asignan a los niños hoy en día? Es una matemática nueva, es una locura. Así que la mitad de las veces digo: 'Ok, vamos a buscar esa palabra. ¿Qué significa esto?'", admite sobre las complejas tareas de sus mellizos. Además de ayudar a sus hijos con sus tareas, se ha mantenido ocupada con nuevos proyectos, como ser la productora ejecutiva de la nueva serie Thanks a Million que estrenará en Quibi en abril. ¿Se pondrá a grabar nuevas canciones durante la cuarentena como Karol G, Anuel AA y Bad Bunny? ¡Estaremos pendientes! Advertisement

