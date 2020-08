Jennifer López muestra su apoyo a su sobrino transgénero: esta es su historia Jennifer Lopez habla de su sobrino transgénero Brendon, hijo de su hermana Leslie Ann López, y promueve Draw With Me, un documental creado por el artista adolescente sobre los retos que ha enfrentado en la búsqueda de su identidad. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López es una tía orgullosa. La cantante y actriz de origen puertorriqueño le mostró a su sobrino transgénero Brendon Scholl su apoyo en Instagram, promoviendo el documental Draw With Me, donde el adolescente —hijo de su hermana Leslie Ann López— cuenta su historia. "Draw With Me es un cortometraje sobre un joven transgénero" y su proceso de contarle su verdad a su familia, cuenta López en un video que compartió en sus redes sociales. En Draw With Me el adolescente cuenta cómo se refugió en el arte durante los momentos más difíciles de la búsqueda de su identidad. Brendon se define como 'género no binario' o 'género fluido', ya que no se identifica con una sola identidad de género —masculino o femenino— sino que fluye entre varias identidades de género. "El film es importante y oportuno en su historia y su mensaje", dice López, quien añade que tendrá un gran impacto.El documental narra las vivencias de Brendon y cómo le contó a sus padres que aunque había nacido en un cuerpo de mujer, no se identificaba como tal. "Es una historia que es muy cercana a mi corazón porque se trata de mi familia", confiesa López. "Se trata de aceptar el cambio y los retos con amor y saber que cuando hacemos eso, cualquier cosa es posible". Image zoom (Michael Becker/FOX Image Collection via Getty Images) El documental incluye hermosas pinturas del adolescente y entrevistas con Brendon, su madre Leslie Ann López, su tía Lynda López y su padre Rob Scholl. "Fue en octavo grado que finalmente me sentí cómodo con decir que soy trans", cuenta Brendon. Cuando su madre le preguntó "¿No quieres ser una niña?", Brendon le contestó "No soy una niña, mamá", y le explicó que no se sentía identificado con su cuerpo cuando se miraba al espejo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Jamie McCarthy/Getty Images) El adolescente cuenta que pasó noches enteras llorando, aterrorizado al pensar cómo sería su vida si contaba su verdad, porque había escuchado historias de otros jóvenes transgénero a los que sus familias los habían botado de la casa y no los habían aceptado. Pasó por momentos tan oscuros que empezó a tomar analgésicos sin que su familia lo supiera. Su madre Leslie Ann López revela que Brendon intentó suicidarse y eso le abrió los ojos a sus padres sobre el gran dolor que estaba sintiendo. "No debo sentir miedo al decirle a la gente quién soy", dice Brendon, quien asegura sentirse afortunado de que su familia lo ama y apoya incondicionalmente. "No voy a cambiar quién soy porque a alguien no le gusta".

Jennifer López muestra su apoyo a su sobrino transgénero: esta es su historia

