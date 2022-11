Jennifer López revela cuál ha sido el mayor disgusto de su vida y 'culpa' a Ben Affleck: "Sentí que me iba a morir" Por primera vez la Diva del Bronx abre su corazón para explicar lo que ocurrió tras el amargo episodio ocurrido hace décadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reconciliación casi 20 años después de Jennifer López y Ben Affleck y sus sorprendentes y lujosas nupcias han sorprendido al mundo para convertirse en la pareja de la década. Sin embargo, aunque actualmente la parejita disfruta las mieles del amor, las memorias dolorosas que han quedaron enterradas y que formaron parte de las causas de su separación. Entre ellas figura el más grande disgusto que ha podido sufrir la Diva del Bronx en su viday que es por 'culpa' de su hoy marido. Eso ha quedado sumamente claro con la valiente entrevista que la actriz y empresaria de ha concedido a Apple Music y que está haciendo olas desde su publicación a principios de esta semana. "Fue muy doloroso después de que rompimos. Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años, fue la angustia más grande de mi vida", afirmó JLO en la entrevista. "Sinceramente, sentí que me iba a morir". "Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no pude hacerlo bien", prosiguió la estrella de 53 años para explicar el sufrimiento vivido durante más de tres lustros. "Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz. Tiene el final más 'nunca sucedería en Hollywood'". Bennifer en marzo del 2003 durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar de ese año, en Hollywood: Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: Kevin Winter/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La entrevista fue concedida por el lanzamiento del nuevo álbum This is me...now. El nuevo trabajo musical contiene 13 canciones y es la mejor manera de celebrar los 20 años del álbum que cambió su vida: : This is me... y que coincidió con la primera etapa de su amor con Ben. En este disco, y al igual que su primera entrega, la cantante le dedica la canción "Dear Ben", a su amado pero ahora bajo el título de "Dear Ben pt II". "Capturamos en este momento cuando me reuní con el amor de mi vida y decidimos que íbamos a estar juntos para siempre", afirma sobre el disco"Todo el mensaje del álbum es: 'Este amor existe. Esto es amor verdadero.'" ¡Olé!

