La glamurosa Navidad de Jennifer López y algo que ella cree le trae buena suerte Jennifer López derrochó estilo en sus vestuarios festivos y decoraciones navideñas. Mira las fotos de la glamurosa Navidad de JLO y Ben Affleck. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López celebró la Navidad con mucho glamour. Como era de esperarse, la Diva del Bronx deslumbró con sus vestuarios festivos. La cantante y actriz de raíces puertorriqueñas compartió detalles de su fiesta navideña en On the JLo, y reveló que su temática este año eran los colibríes. "Para mí, los colibríes son mensajeros del amor", dijo JLO en su newsletter. "Son las aves más rápidas pero siempre tienen tiempo de detenerse, comer algo dulce y oler las rosas. Yo me identifico con ellos, pero más que nada, cada vez que veo uno siento que es una señal de Dios de que todo va a estar bien". Su arbolito navideño este año lo decoró con colibríes dorados y adornos en tono verde azulado. Este mismo color teal lo usó en un vestido con estampados de lazos rojos. Sus aretes en forma floral y plataformas rojas también llamaron la atención. Jennifer López, Look del día Credit: IG/Jennifer López JLO reveló que una de las canciones de su nuevo disco se llama "Hummingbird" o "Colibrí". El 2022 fue un año de suerte y amor para la estrella nuyorrican, que se casó con el actor Ben Affleck. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tenemos familias combinadas, así que es doble la diversión, doble el amor, dobles los regalos y triple caos", bromeó sobre pasar las fiestas con sus mellizos y los hijos de su esposo. Los colibríes también inspiraron un vestido Gucci que la Diva del Bronx usó en una fiesta navideña en Los Ángeles. El vestido largo de seda tiene estampados que parecen alas o abanicos y tiene tonos de plateado y verde azulado, reporta PEOPLE. Jennifer Lopez Hummingbird Christmas Credit: OnTheJLo Esta es la primera Navidad que pasa con Ben Affleck como marido y mujer, y quiso celebrarla en grande. Los últimos ocho años, JLO dijo que lo había celebrado con sus hijos y familiares, cantando canciones navideñas y cocinando. Este año celebró una elegante fiesta con familia, amigos y colegas. "Cantamos, bailando y la pasamos maravillosamente", dijo en On The JLO. Jennifer Lopez Hummingbird Christmas Credit: OnTheJLo Varios videos de la fiesta han aparecido en las redes sociales, mostrando a la protagonista de Marry Me cantando "Jingle Bells" y a su esposo Ben Affleck cantando "By Christmas Eve" de John Legend. Los besos y abrazos no faltaron entre los enamorados.

