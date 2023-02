¡Cómo han crecido los gemelos de Jennifer López y Marc Anthony! Max y Emme cumplen 15 años Max y Emme, los gemelos de Jennifer López y Marc Anthony cumplieron 15 años. ¡Así los celebró JLO! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Max y Emme Muñiz, los gemelos de Jennifer López y Marc Anthony ya tienen 15 años. La cantante y actriz de raíces puertorriqueñas celebró a sus hijos con un emotivo mensaje en Instagram y un video de momentos felices juntos. "Feliz cumpleaños a mi bellos y brillantes cocos", escribió JLO sobre sus "coquitos" como llama cariñosamente a sus hijos. "Estoy tan orgullosa de ambos de todas las maneras posibles. Traen tanta alegría y felicidad a mi corazón y mi alma. Los amo siempre y más allá". El video muestra tiernas imágenes de sus hijos cuando eran bebés, y muestra su evolución a esta nueva etapa de adolescentes. En el clip aparece Ben Affleck, el esposo de López abrazando a Max en el carro, mientras el niño duerme encima de él. También muestra una foto de JLO y Ben cenando con los gemelos, y de los cumpleañeros con su padre Marc Anthony. Famosos como Lili Estefan y admiradores de López dejaron sus comentarios felicitando a los gemelos. "Happy birthday para tus dos tesoros. Espero que estén teniendo un día maravilloso", escribió la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision). ¡Cómo ha pasado el tiempo! La imagen de JLO y Marc con sus bebés en brazos en el escenario de Madison Square Garden el 14 de febrero del 2009 aún está grabada en la memoria de muchos de sus fanáticos. Desde entonces, la pareja se separó y cada uno ha vuelto a encontrar el amor. Jennifer López se casó con el actor Ben Affleck, y el salsero de raíces puertorriqueñas disfruta su vida de recién casado con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, quien espera un bebé con Marc. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marc Anthony Jennifer Lopez gemelos Max Emme Credit: (Kevin Mazur/WireImage) Sin duda sus "coquitos" son el mayor orgullo de la Diva del Bronx.

