Jennifer López frena rumores sobre el 'regaño' que le hizo a Ben Affleck en los premios Grammy La actriz y cantante envía claro y contundente mensaje después de ser captada en video en supuesta regañina a su marido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez Ben Affleck 65th GRAMMY Awards - Show Credit: Getty Images La edición número 65 de los premios Grammy, celebrada el pasado domingo por la noche en Los Ángeles, CA., sigue dando mucho de qué hablar. Desde la estelar participación de Bad Bunny y su homenaje a Puerto Rico hasta la deslumbrante moda o el escote de Chiqus en la alfombra roja, las redes no han dejado de analizar cada momento. Pero quizá ninguno sea más comentado que la supuesta regañina que le puso Jennifer López a su marido de casi siete meses, Ben Affleck. El video viral no deja de girar en todas las plataformas y junto con las caritas del actor dos veces ganador al Oscar ha dado pie a una nueva lluvia de memes. Ante el runrún desatado en la red ha sido la mismísima JLO quien ha tenido que salir a dar la cara y poner el pie para frenar los comentarios. "Siempre el mejor de los ratos con mi amor, mi marido", exclamó la Diva del Bronx en un mensaje que colgó a horas tempranas del domingo, es decir, a poco de celebrarse la glamurosa ceremonia. No se sabe si la regañina de JLO a su marido Ben Affleck fue parte del show pero el video no deja de girar en la red: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JLO brilló en los Grammy con este vestido de la marca Gucci bordado en el torso y que tenía una espectacular cola abierta a un costado para revelar sus atléticas extremidades inferiores. La diva completó el look con collares de la marca Bulgari: El tema trending de la pareja ha llegado a tal punto que personas de su círculo han tenido que romper el silencio para revelar que esa noche Ben no se sentía al cien por ciento. "La pareja tuvo una semana muy ocupada con mucho trabajo", desveló una fuente cercana a la pareja al portal Entertainment To Night. "Ben estaba sumamente cansado", y agregó. "Él quería darle apoyo a Jen, pero no se sentía tan bien como siempre". ¡Con razón!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López frena rumores sobre el 'regaño' que le hizo a Ben Affleck en los premios Grammy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.