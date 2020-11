Close

¡Hey, güera! Jennifer López en look casual y chic por Los Ángeles ¡Míralos! Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Backgrid/The Grosby Group (2) La Diva del Bronx aparece con melena dorada para salir a cenar en Los Ángeles; Alaïa Costa impacta como modelo y Katie Holmes de paseo romántico en la Gran Manzana ¡Míralos! Empezar galería Una escapadita Image zoom Credit: Backgrid/The Grosby Group Bebida en mano Jennifer López salió del exclusivo restaurante Twin Towers de Los Ángeles donde al parecer cenó con amistades ¡y miren! la cantante usó uno de sus looks holgados que últimamente le gustan tanto. 1 de 7 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio La güera Image zoom Credit: Backgrid/The Grosby Group Por cierto que la vimos con una melena más rubia que de costumbre ¡guau! 2 de 7 Applications Ver Todo ¡A puro orgullo! Image zoom Credit: FB/Cristan Carabias Cristan Carabias, el hijo de Ximena Duque, estremeció a las redes al revelar que está trabajando en un Wendy's ¡pero esperen! él explicó con tranquilidad y gran detalle porqué tomó esta decisión. 3 de 7 Applications Ver Todo Anuncio Policía de cuatro patas Image zoom Credit: Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Kendall Jenner y Hailey Bieber sacaron a pasear a este 'perrito' raza doberman por las calles de L.A. 4 de 7 Applications Ver Todo Una bella sonrisa Image zoom Credit: Photo © 2020 Media Mode/The Grosby Group Con las mascarillas por doquier, resulta refrescante el ver la linda sonrisa de la española Elsa Pataky (centro) quien así saludó a sus amigos en la celebración de los 40 años de Luke Hemsworth, uno de sus fortachones cuñados, en Byron Bay, Australia. 5 de 7 Applications Ver Todo ¡De portada de revista! Image zoom Credit: IG/Alaïa Costa La que ha deslumbrado como modelo es Alaïa Costa, la hijita de Adamari López y Toni Costa, quien así apareció en su Instagram para promover una rifa. 6 de 7 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un momento especial En Ciudad de México, el actor Ferdinando Valencia apareció en redes con su mujer Brenda Kellerman y su hijito, el adorable Tadeo. "¡Aunque sean frijolitos!" exclamó sobre su cena y explicando lo especial que es para ellos comer en familia ¡provechito! 7 de 7 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

