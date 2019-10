La foto (hot) de Jennifer López que te motivará a ir al gym ¡corriendo! Una foto que Jennifer López acaba de publicar cubierta de sudor tras hacer ejercicio te hará ir CORRIENDO al gimnasio ¿Ya la viste? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cuerpo de Jennifer López es uno de sus -muchos- es hoy por hoy una de las mujeres más admiradas del mundo. Sus abdminales marcadas, famoso trasero y piel radiante la han convertido en ícono de belleza global aún a sus 50 años recién cumplidos. Y bien sabemos que parte de esto lo debe a su increíble disciplina personal y su dedicación casi religiosa al gimnasio. Los resultados de sus esfuerzos han quedado claros una vez más con un par de instantáneas muy sexy que la Diva del Bronx publicó este domingo para mostrar su escultural cuerpo cubierto de sudor en el gimnasio. La foto. como ha sucedido anteriormente, era parte de la promoción que la doña ha hecho para la marca de ropa de ejercicio Niyama Sol cn la que realizó la colección “I’m Real”. Sus posts dicen muy poco, más allá de indicar que la doña se divierte los domingos ejercitando y que la ropa pertenece a la colección de otoño de la citada marca de moda. En pocos horas las fotos han sido aprobadas por cerca de dos millones de fans que le dieron “me gusta” a uno de los posts. Muchos de ellos han agradecido a la actriz, productora, empresaria y cantante publicar estas imágenes como fuente de inspiración para miles allá a afuera que con esto se pueden sentir motivados para hacer ejercicio. Image zoom Jennifer López/Instagram Stories SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las fotos aparecen a solo 4 días de que JLo fuese captada en Nueva York por paparazzi usando un impactante vestido de novia y disparando rumores de nupcias con Alex Rodríguez. Sin embargo posteriormente se informó que solo se trataba de unas escenas de su nueva película Marry Me, en la que comparte créditos con Owen Wilson. Advertisement EDIT POST

