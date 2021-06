Jennifer López publica la foto desde el set con Raw Alejandro ¿con mensaje oculto para Ben Affleck? La Diva del Bronx acumula más de 1 millón de "likes" con las fotos tomadas en el set. Pero es el misterioso mensaje con corazoncito que colgó el que está robando cámara ¿ya lo viste? Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López publicó este miércoles un par de retratos que están acumulando "likes" por montones. Pero no es el rostro de la Diva del Bronx -quien aparece como siempre derrochando sex appeal e impactantemente bella- lo que está robando cámara, sino el misterioso mensaje que colgó al lado y que ahora muchos sospechan que iba especialmente dedicado a su adorado Ben Affleck. Las fotos se desprenden de la grabación en locaciones de Miami del nuevo video de la actriz, cantante, mamá y empresaria con el reguetonero Raw Alejandro. En ellas aparece JLo con una gorra de béisbol roja con el logo de la refresquera Coca-Cola. Y en su mensaje dice: "Solo existe un ..." y un corazoncito. "Vienen buenas cosas". Luego puso un hashtag con lo que se supone es el nombre de la canción: "Cambia el paso". En redes los fans han compartido un sinnúmero de fotos que se desprenden de la grabación, incluyendo un video de Despierta América que filtró algunas imágenes desde el set. jennifer lopez Credit: IG/JLO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El romance de JLO, de 51 años, y Affleck, de 48, parece seguir viento en popa a pesar del asedio de la prensa y la enorme curiosidad que su reunión ha significado. Pero esto no es algo nuevo para la pareja y según cuentan fuentes JLo le habría advertido a su exprometido que si regresaban serían asediados por los papparazi, como siempre. "Ben y JLo tuvieron una charla acerca de los paparazzi", contó dicha persona a Pagesix. "JLo le advirtió que los paparazzi los seguirían nuevamente y él lo supo y lo entendió". Según dicha persona el ganador al Oscar acepta las cosas "como son". ¡Todo sea por el amor!

