Jennifer López felicitó a Ella, la hija de su ex Alex Rodríguez, por su cumpleaños. Mira su emotivo mensaje Jennifer López y Alex Rodríguez han terminado su relación amorosa, pero la cantante y actriz mandó este mensaje de felicitación a Ella, la hija de su exprometido, por su cumpleaños número 13. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López felicitó a Ella Alexander, la hija de su exprometido Alex Rodríguez, en su cumpleaños, celebrando los 13 años de la adolescente. La cantante y actriz de origen puertorriqueño, de 51 años, compartió una foto en blanco y negro de ella con Ella en su Instagram Story. A-Rod también compartió la tierna foto (en la que aparecen Ella y JLO) en un tributo en video que él le hizo a su hija. "Feliz cumpleaños Ella bella", le deseó López. El exjugador de béisbol, de origen dominicano, incluyó varias fotos de su exprometida y de la hija de JLO, Emme, en un video montaje con varias fotos celebrando a Ella. "13. Wow. Ese número ha significado mucho para mí a través de los años, pero hoy, es aún más especial que nunca", escribió Rodríguez, quien llevaba orgullosamente el número 13 en su camiseta cuando jugaba para los Yankees de Nueva York. Durante su relación, los mellizos de Jennifer López, Max y Emme, de 13 años, pasaron momentos inolvidables junto a Alex Rodríguez y sus dos hijas adolescentes Ella y Natasha, de 16. Sin duda ambos están tratando de que su ruptura amorosa no afecte a sus hijos y la estrecha amistad que existe entre ellos. Jennifer Lopez y Ella Credit: Instagram/@arod SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez y su hija Emme y Alex Rodriguez y sus hijas Natasha y Ella Credit: Frazer Harrison/Getty Images; Instagram/@arod "Ella — cada día me maravillas más", añadió Rodríguez en el mensaje a su hija menor. "Eres inteligente, madura, talentosa, cariñosa y cómica", dijo sobre la adolescente. "Me siento tan afortunado y bendecido de ser tu papá". Emme, Natasha y Ella Credit: Instagram/@arod Rodríguez y López anunciaron el fin de su compromiso el 15 de abril después de cuatro años de relación. La estrella Nuyorrican está en la República Dominicana grabando su comedia romántica Shotgun Wedding. Una fuente revela a PEOPLE, que JLO se siente afortunada de tener el apoyo de su exesposo Marc Anthony en este momento. "Jennifer está bien. Está filmando en la República Dominicana. Sus niños la han visitado y son quienes la hacen más feliz," dijo una fuente cercana a la Diva del Bronx a People. "Jennifer y Marc Anthony tienen una gran relación. El tener a Marc alrededor teniendo que trabajar fuera del país ha sido un gran consuelo para Jennifer."

