Jennifer López de vuelta al estudio tras casarse con Ben Affleck: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López llega al estudio de baile con nuevo anillo de bodas después de casarse con Ben en Las Vegas Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group JLo de vuelta a su rutina tras convertirse en la esposa de Ben Affleck: no dejes de ver las fotos trending del día Empezar galería Jennifer López Jennifer López llega al estudio de baile con nuevo anillo de bodas después de casarse con Ben en Las Vegas Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group La recién casada fue vista por primera vez saliendo de un estudio de baile en Las Vegas luciendo unas gafas oscuras, cabello recogido y su flamante anillo de matrimonio. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Altair Jarabo altair jarabo Credit: Latin Iconos La actriz de Corazón guerrero guapísima durante sus vacaciones en París. 2 de 7 Ver Todo Michelle Renaud Michelle Renaud y Matías Novoa al final de La Herencia Credit: MEzcalent La actriz mexicana de 33 años y Matías Novoa en el capítulo final de la telenovela La herencia, producción de Juan Osorio que se transmitió por Las Estrellas en México y actualmente pasa por Univision en Estados Unidos. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Paulina Rubio Paulina Rubio despide a mamá Susana Credit: Mezcalent La Chica Dorada atendió a la prensa tras finalizar la misa en la que depositó las cenizas de su madre, Susana Dosamantes, quien falleció el pasado 2 de julio tras perder la batalla contra el cáncer de páncreas. 4 de 7 Ver Todo Carmen Aub Carmen Aub y Plutarco Haza en una escena de la telenovela "Mujer De Nadie Credit: Mezcalent Tremenda escena grabaron la actriz mexicana y Plutarco Haza. Los actores lo entregaron todo en el set de la telenovela Mujer de nadie, producción de Giselle González que se transmite por Las Estrellas en México y por Univision en Estados Unidos. 5 de 7 Ver Todo Ana Patricia Rojo Ana Patricia Rojo, Lourdes Munguía y Olivia Collins participan en la obra de teatro "Busco Al Hombre De Mi Vida...Marido Ya Tuve Credit: Mezcalent La actriz mexicana participa en la obra de teatro Busco al hombre de mi vida...marido ya tuve junto a Lourdes Munguía y Olivia Collins. La puesta en escena comenzará su temporada el próximo 23 de julio en el teatro Xola, en la capital mexicana. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Foto del recuerdo no se Credit: Latin Iconos El conductor Yordi Rosado y la empresaria Marielis Ramos se tomaron esta foto del recuerdo durante su visita a México. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López de vuelta al estudio tras casarse con Ben Affleck: mira las mejores fotos de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.