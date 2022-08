Jennifer López estalla tras filtrarse un video de su boda: "Fue robado y vendido por dinero" Jennifer López no ha escondido su molestia por la filtración del video que hizo público TMZ sobre su boda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López Jennifer López | Credit: Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency via Getty Images En medio de la felicidad que vive Jennifer López tras haberse unido en matrimonio con Ben Affleck, un suceso de mal gusto le ha ocupado su tiempo en los últimos días tras filtrarse un video de la majestuosa boda que celebraron en Georgia. La Diva del Bronx no se ha escondido para mostrar su molestia luego de que supuestamente un asistente proporcionara al medio TMZ imágenes de la boda, en las que ella cantaba y hacía un sexy baile para Affleck mientras este la miraba extasiado desde una silla. "Esto fue tomado sin permiso. Punto. Y quienquiera que lo haya hecho se aprovechó de nuestro momento privado", escribió López en un comentario de Instagram que fue compartido por la cuenta de fans @jlow0rld y del cual se han hecho eco otros medios, como People. "No sé de dónde lo están sacando porque teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartiesen nada de nuestra boda. Esa es nuestra elección el compartir", añadió. JLo advirtió que todo el material sobre la celebración que tuvo lugar este mes en la mansión de 87 acres del actor de Hollywood solo puede ser sacado a la luz por ella y su equipo. "Todo lo que publique en privado es OnTheJLO y es para compartirlo con mis fans. Lo haré cuando esté listo para hacerlo. Esto fue robado sin nuestro consentimiento y vendido por dinero. Gracias por preocuparse, los amo", dijo. Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Pierre Suu/GC Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En los últimos días la pareja ha estado en la boca de todo y en el lente de los paparazzis, quienes los han seguido también en Italia, a donde la pareja se escapó a pasar su segunda luna de miel. La primera luna de miel la celebraron en París junto a sus hijos, tras casarse de forma muy repentina en una capilla de Las Vegas. NV.

