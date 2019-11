Jennifer López enseña mucha piel en el frío y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Además: Pepe Aguilar y Ángela Aguilar de compras en Beverly Hills; Eva Longoria irreconocible sin gota de maquillaje; Kim Kardashian y Kanye West ¿a la ópera?; y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería ¡Brrr! Image zoom Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Jennifer López se apareció con este lindo, pero escotado modelito por las gélidas calles de Nueva York donde continuá filmando su cinta Marry Me, al lado de Owen Wilson ¡Qué frío! 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Puro shopping Image zoom Backgrid/The Grosby Group Ángela Aguilar y su papá, Pepe Aguilar, se refugiaron en el calorcito de Los Ángeles, donde fueron captados comprando a manos llenas en Beverly Hills. 2 de 11 Applications Ver Todo Libre como el viento Image zoom Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby No lejos de ahí captamos a Eva Longoria con las manos llenas y sin gota de maquillaje saliendo de un supermercado en Bel-Air. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Nuevos horizontes Image zoom Splash News/The Grosby Group Kim Kardashian y Kanye West se dejaron ver en cena romántica por las calles de Houston poco antes de que él visitara al popular pastor Joel Osteen en su iglesia. Por cierto que este fin de semana el rapero anunció que quiere hacer una ópera próximamente. 4 de 11 Applications Ver Todo Noños Image zoom Jean Baptiste Lacroix/WireImage También en Beverly Hills la texana Selena Gómez desfiló por la alfombra roja de la gala de ACLU acompañada de su colega, el también cantante Justin Tranter. 5 de 11 Applications Ver Todo Tesorito Image zoom Backgrid/The Grosby Group Y la que también anduvo de compras por el mercado local en su pueblo de Calabasas, en California, fue doña Khloé Kardashian quien se hizo acompañar de su adorada True Thompson ¡Awww! 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement De lujo Image zoom Kevin Mazur/Getty Images for Shawn Carter Foundation Y la que derrochó puro glamour hollywoodense fue Beyoncé quien así de impactante se apareció por la gala beneficio de la fundación de su marido Jay-Z: la Shawn Carter Foundation, llevada a cabo en Hollywood, Florida. 7 de 11 Applications Ver Todo Tortolitos Image zoom Backgrid/The Grosby Group Y los que siguen en la mira con Demi Lovato y el modelo Austin Wilson, su supuesto nuevo amor. A juzgar por la foto son muy, pero muy cercanos. 8 de 11 Applications Ver Todo Enamorados Image zoom John Parra/Getty Images Otros que aparecieron muy acarameladitos fueron la cubanoamericana Daisy Fuentes y su marido Richard Marx en la Quinta Gala Anual Orianne & Phil Collins’ Little Dreams Foundation. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sirena Image zoom Mezcalent Y la gala continuó en los estudios de Univision en Miami donde captamos vestida de punta en blanco a Alejandra Espinoza en la semifinal de Reina de la canción. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

