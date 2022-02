Jennifer López aún recuerda a su primer amor y llora su muerte David Cruz, un muchacho de su barrio en El Bronx, fue el primer gran amor de Jennifer López. Desafortunadamente falleció hace dos años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando tenía 16 años, Jennifer López hizo lo que hacen muchas adolescentes a su edad: escapar por la ventana de la casa con su novio de entonces, David Cruz, quien fue su primer gran amor. En entrevista en la revista The Rolling Stone, la Diva del Bronx contó que cuando conoció al chico del vecindario, la llevó al baile de graduación y empezaron a dormir juntos. A su madre Lupe, le preocupaba que Jennifer quedara embarazada, por lo que López se escabulló por la ventana del segundo piso para encontrarse con Cruz a escondidas, según la publicación. Luego, para regresar a casa, lo hacía muy cautelosamente para que nadie se percatara de su escapada. "Era buena escabulléndome", aseguró López. "Pero cuando me atraparon, fue malo". Después de convertirse en una estrella mundial y una larga lista de romances, incluida la relación que hoy vive con su novio Ben Affleck, López sigue recordando a Cruz. Durante la entrevista, relató que el día en que supo que su primer amor había muerto a causa de una enfermedad cardiaca, llamó enseguida a la madre de Cruz. En ese momento se percató de que aún recordaba el número de la casa. "Yo estaba como, 'Hola. Es Jennifer López', y ella dijo: 'Jennifer…'. Le dije: 'Lo siento mucho', y ella comenzó a llorar. Yo estaba como, 'Sabes que amaba a David'. Ella estaba como, 'Lo sé. Él también te amaba. Él siempre te amó'", relató la cantante y actriz. Hasta el día de hoy la famosa considera que es afortunada de haber tenido una historia como la de Cruz. "Se trata de una gran suerte, el haber tenido un primer gran amor así", sostuvo. David Cruz y Jennifer López David Cruz y Jennifer López | Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images Cruz, quien tuvo una relación de 10 años con JLo, falleció en 2020 a los 51 años en el Hospital Mount Sinai West de Nueva York. De acuerdo con varias publicaciones, la relación acabó cuando la carrera de la cantante comenzó a ir en ascenso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el Daily Mail, López dijo en el año 2004 que Cruz era un "amigo" y la persona que "probablemente la conocía mejor que nadie". Ese romance duró más tiempo que los tres matrimonios que López ha tenido a lo largo de su vida: el de Ojani Noa (de 1997 a 1998), Cris Judd (de 2001 a 2002) y Marc Anthony (de 2004 a 2011).

