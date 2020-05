¡Jennifer Lopez enseña a Shakira a cómo mover la parte más sensual de su cuerpo! La cantante y actriz ha compartido imágenes inéditas junto a la colombiana durante su colaboración en el intermedio de la Super Bowl. ¡Impresionante! By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Era uno de los momentos más esperados por el público. Las dos grandes divas latinas, Shakira y Jennifer Lopez, se unían para brindarnos un show excepcional en la Super Bowl. No decepcionaron, al contrario, superaron las expectativas con creces. Tres meses después, Jennifer ha compartido unas imágenes inéditas de cómo fue su relación detrás de las cámaras. Momentos cómplices llenos de compañerismo, unión y profesionalidad. ¡Pero también diversión y mucha, mucha sensualidad! En uno de esos momentos con los bailarines, ambas se pusieron a mover el trasero para uno de sus pasos cuando Shakira preguntó a JLo cómo lo hacía. Y ella le confesó su secreto mejor guardado. "Lo hago con mis rodillas", le dijo la intérprete de "Let's get loud". Una escena digna de ver. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es que Shakira no supiera hacerlo, ella es la reina de las caderas y el vientre, pero quiso pedirle su técnica a Jen. Así de buen rollo hubo entre ambas. Cero egos ni envidias, algo muy habitual en este mundillo. No fue el caso. Abrazos, choques de manos, risas y escenas de mucho cariño fueron la nota predominante de esta preparación. La química entre bambalinas se reflejó en el escenario de esta actuación que hizo historia en datos y con dos latinas guerreras como protagonistas. Image zoom Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV. Una vez más, ¡gracias por dejar bien alto nuestro orgullo latino!

