Le llueven críticas a Jennifer López por hacer fiesta de cumpleaños en cuarentena Se filtra un video de la celebración de cumpleaños de la hija menor de Alex Rodríguez y los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz y cantante Jennifer López ha sido duramente criticada en redes —y catalogada como irresponsable— luego de celebrar una fiesta de cumpleaños para Ella, la hija de su prometido Álex Rodríguez, en plena cuarentena por la pandemia de la COVID-19. Tras la fiesta, se filtró un video en el que la diva del Bronx se ve en el jardín de su casa usando una máscara para cubrir su nariz y boca mientras los niños a su lado no usan ningún tipo de protección contra el virus. Aunque se aprecia que algunos invitados están montados en sus vehículos respetando la distancia social recomendada por los expertos, la artista también fue criticada porque no usó guantes en su interacción con los niños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ella con máscara y los niños no. No entiendo, brutalidad total”, “¡Qué bobada! ¿Será que es difícil solo celebrar en familia?”, “No respeten piensan que porque tienen dinero no les puede pasar y además contaminar gente”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes. Rodríguez envió un tierno mensaje a su hija felicitándola por su cumpleaños número 12 y expresado su cariño y lo orgulloso que se siente de ser su papá. Además de la fiesta del martes, López le dedicó un dulce mensaje a la hija menor de su prometido sobre la primera vez que se conocieron. "A mi pequeña y amorosa Ella ... el primer día que te conocí (eras tan pequeña entonces ...), corriste hacia mí, te sentaste en mi regazo, me abrazaste y me pediste el vestido lavanda que acababa de usar en los Grammys para cuando fueras más grande ", fue parte del mensaje que escribió en su cuenta de Instagram. "¡Te guardé el vestido!". Advertisement

