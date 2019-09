Jennifer López, Eiza González y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Además: Eiza González arranca suspiros en Nueva York; comienza el juicio de Gaby Spanic por las grabaciones filtradas donde habla de Lucero; Sofía Castro y la novia de Enrique Peña Nieto cara a cara en Ciudad de México y más fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Flamenca Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Jennier López se apareció en Miami con un sexy conjunto deportivo luego de su triunfal paso en las pasarelas de Milán. Advertisement Advertisement La hora de la verdad Image zoom OHPIX/The Grosby Group Gabriela Spanic llegó al juzgado civil de Ciudad de México donde enfrenta al periodista Gustavo Adolfo Infante a quien acusa de haber fitlrado sus grabaciones donde ella tachaba a Lucero de “envidiosa”. ¡Ciaito! Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Eiza González dejó a todos boquiabiertos a su paso por las calles de Nueva York donde se encuentra por compromisos de trabajo. Advertisement Hora marcada Image zoom Mezcalent Sofía Castro posa en la alfombra de los premios “Hombre del Año” de la revista GQ México, donde tuvo. un cara a cara con Tania Ruiz Eichelmann, la novia de su expadrastro Enrique Peña Nieto. A sus pies Image zoom Karwai Tang/WireImage Meghan Markle, duquesa de Sussex, habla tiernamente con una niñita durante uno de sus actos oficiales de su visita a Sudáfrica. ¿Un nuevo amor? Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Brad Pitt fue captado charlando con la diseñadora Sat Hari con quien se le ha visto en por lo menos dos ocasiones más, disparando los rumores de que ésta sería su nueva conquista. Advertisement Advertisement Advertisement Apapacho Image zoom Mezcalent Rafa Araneda (izq.) se deja consentir por Raúl González en su papel de doña Meche durante un segmento del show Despierta America (Univision) en Miami. ¡Arre! Image zoom uropa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images) Brie Larson y George Clooney se divirtieron a lo grande montando unos tiernos burritos durante las grabaciones de un comercial para una marca cafetera en Navalcarnero, España. Cambiazo Image zoom Mezcalent Un casi irreconocible Reyli Barba apareció ante los medios en Ciudad de México para presentar su nuevo disco apropiadamente titulado Metamorfosis y con el que comenzará a girar en un par de días. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Mordida! Image zoom Tristan Fewings/Getty Images for Paramount Pictures Will Smith fue recibido en Budapest con una deliciosa torta por su cumpleaños número 51 el cual está festejando con una gira musical. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

