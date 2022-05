Jennifer López con pants y tenis ¡revive su look de "Jenny From the Block"! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez luce como jenny from the block Credit: Backgrid/The Grosby Group EXCLUSIVE La Diva del Bronx revive el estilo urbano que la hizo famosa de cabello recogido, enormes arracadas y ropa sport. ¡Además! Geraldine Bazán y Alejandro Nones deslumbrantes y elegantísimos en Cannes y Ricky Martin muestra su impactante físico en traje de baño, ¡míralos! Empezar galería Chica Retro Jennifer Lopez luce como jenny from the block Credit: Backgrid/The Grosby Group EXCLUSIVE En una salida por Los Ángeles y camino al estudio de danza Jennifer López revivió su icónico estilo urbano "Jenny From The Block" vistiendo pants y tenis y con sus clásicas arracadas doradas de enorme tamaño, ¡wow! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Boricuaaaa! ricky martin Credit: Eliot Press/The Grosby Group EXCLUSIVE En el lujosísimo e histórico Hotel Cap Eden Roc, en Cannes, Francia, captamos a un absolutamente impactante Ricky Martin tomando el sol. El astro pop cumple este año sus 51 años y a juzgar por las imágenes está como los buenos vinos ¡mejor cada día! 2 de 8 Ver Todo Bonjour, Cannes! Geraldine Bazán y Alejandro Nones en Cannes 2022 Credit: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images Los que siguen dando muchísimo de qué hablar por su comentada presencia en Cannes son la mexicana Geraldine Bazán y el venezolano Alejandro Nones quienes así de guapos y elegantes desfilaron por el tapis rouge del festival de cine. 3 de 8 Ver Todo Anuncio ¡Ciaíto! Becky G en el show de Jimmy Kimmel Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images En Los Ángeles captamos a la cantante Becky G luciendo minifalda de impacto y botas de plataformas vertiginosas para participar en el show de Jimmy Kimmel. 4 de 8 Ver Todo Adelante Georgina Rodriguez en Cannes 2022 Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Con elegancia y rostro serio, Georgina Rodríguez apareció por Cannes en una de sus primeras salidas públicas tras la trágica muerte de uno de los mellizos que esperaba con su pareja, el astro del fútbol Cristiano Ronaldo, en abril pasado. 5 de 8 Ver Todo ¡Sopresa! sebastian yatra cantando en el metro de buenos aires Credit: Mezcalent En el tren subterráneo de Buenos Aires sorprendimos al cantante Sebastián Yatra cantando de incógnito al lado de la popular presentadora argentina Susana Giménez para filmar un segmento de uno de sus programas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Y los enanitos? Rachel Zegler es la nueva blancanieves Credit: Splash News/The Grosby Group En Londres la actriz de origen hispano Rachel Zegler se dejó ver entre tomas de la nueva versión del clásico cuento infantil Blancanieves. 7 de 8 Ver Todo Pura vida madonna Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La que no para de fiestear y aprovechar su flamante soltería es la cantante Madonna a quien vimos chorreando diamantes y joyas al salir del club privado Oswald's, en Londres. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

