Jennifer López enfrenta la lluvia, la Reina Isabel toma el tren, Kim Kardashian West se deja ver sin maquillaje y más fotos de los famosos. ¡Míralos! By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next © 2019 Splash News/The Grosby Group Jennifer López no iba a dejar que el mal tiempo la alejara del gimnasio, la Reina Isabel tomó el tren para comenzar sus vacaciones de Navidad y Kim Kardashian West salió de un estudio de fotografía de Los Ángeles sin maquillaje. Empezar galería Al mal tiempo Image zoom © 2019 Splash News/The Grosby Group La diva del Bronx, Jennifer López, no iba a dejar que torrenciales lluvias en Miami le impidieran ir al gimnasio. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement En el tren Image zoom Max Mumby/Indigo/Getty Images Estamos acostumbrados a ver a la Reina Isabel en majestuosos carruajes, pero para iniciar sus vacaciones navideñas fuera de Londres, esta tomó el tren. 2 de 10 Applications Ver Todo Al natural Image zoom © 2019 Splash News/The Grosby Group Kim Kardashian West lució radiante —sin maquillaje— a su salida de un estudio de fotografía de Los Ángeles. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement ¡Feliz Navidad! Image zoom Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images El príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles enviaron su tarjeta de Navidad con una foto de su viaje a Cuba. 4 de 10 Applications Ver Todo Cuentos navideños Image zoom © 2019 Instar Images/The Grosby Group La cantante Katy Perry leyó unos libros a los niños del Boys & Girls Club de Los Ángeles para celebrar la temporada navideña. 5 de 10 Applications Ver Todo ¿Reconciliados? Image zoom © 2019 Mega/The Grosby Group Los rumores de reconciliación entre Kourtney Kardashian y Younes Bendjima cobran fuerza después de que ambos fueron vistos juntos en Disneylandia. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nueva reina Image zoom Donald Kravitz/Getty Images Miss Virginia 2019, Camille Schrier, fue coronada Miss America 2020 en Connecticut. 7 de 10 Applications Ver Todo Blanca Navidad Image zoom © 2019 The Image Direct/The Grosby Group El actor Bradley Cooper y su hija fueron captados disfrutando de la nieve en Nueva York. 8 de 10 Applications Ver Todo De viaje Image zoom © 2019 Splash News/The Grosby Group La ex de Bradley Cooper y madre de su hija, Irina Shayk, fue vista en el aeropuerto Heathrow de Londres. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Dos campeones Image zoom Photo © 2019 Pacific Coast News/The Grosby Group Serena Williams y Mike Tyson entrenaron juntos en Boca Raton, Florida. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Jennifer López enfrenta la lluvia, la Reina Isabel toma el tren, Kim Kardashian West se deja ver sin maquillaje y más fotos de los famosos. ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.