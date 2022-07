Sin gota de maquillaje y en la cama Jennifer López presume su anillo de recién casada Luego de sorprender al mundo con su boda en Las Vegas, la nueva esposa de Ben Affleck radiante entre las sábanas, ¡y Kim Kardashian y Vanessa Bryant la felicitan! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A solo un día de haber sorprendido al mundo entero al casarse en Las Vegas con Ben Affleck Jennifer López se ha asomado a la red para mostrar su flamante anillo de recién casada. Sin gota de maquillaje y envuelta por las sábanas blancas de su lecho, la actriz y empresaria que está por cumplir los 53 años apareció para saludar a sus más de 218 millones de seguidores y mostrarles orgullosa el símbolo de su unión con el ganador al Oscar. "¡Vayan a OnTheJLo para más detalles!" exclamó pícara en su post la multimillonaria invitando a los fans a conocer más de las sorprendentes nupcias. En un boletín emitido por la actriz, JLO compartió detalles de la boda a la que llamó "la mejor de las noches". Entre los detalles compartidos por la estrella de sangre boricua, estaba el Affleck, de 49 años, "apenas" pudo llegar antes de la medianoche a la mundialmente famosa Little White Wedding Chapel de Las Vegas —por cuyas puertas han desfilado innumerables famosos para casarse— y celebrara la unión. "Intercambiamos votos en la pequeña capilla y nos dimos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas", explicó la estrella de la cinta Marry Me, quien llevó no uno si no dos vestidos para la ocasión. El post de JLO desde la cama, mostrando su anillo de recién casada y que además de 1.6 millones de "likes" ha recibido halagos y parabienes de famosos como Kim Kardashian, Vanessa Bryant, la periodista Hoda Kotb y el fashionista Brad Goreski, entre otras celebridades: Jennifer López anillo casada Credit: IG/JLO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero los festejos no han concluido. Una fuente contó a PEOPLE que los recién casados están planeando "una fiesta más grande para poder celebrar con amigos y familiares". En cuanto a la luna de miel, dicha persona asegura que "ellos no tienen planes aún", pero que JLO asegura que "cada día con Ben es una luna de miel". "Desde que empezaron a salir, Jennifer verdaderamente piensa que esta es la buena. Que [quiere] envejecer junto a Ben. Ella está contenta y feliz con Ben. No podría pedir más. Piensa que todo es perfecto". ¿Será que JLO y Ben celebran el fiestón el día del cumpleaños de la diva? ¡Estén pendientes!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sin gota de maquillaje y en la cama Jennifer López presume su anillo de recién casada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.