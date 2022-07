Jennifer López hace a un lado los tacones ¡y se pasea en chancletas por Capri! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López en chancletas pasea por Capri Italia Credit: Mega/The Grosby Group Luego de dejar a todos boquiabiertos paseando en barco con tacones de 6 pulgadas la Diva del Bronx aparece casual y radiante en shorts, ¡mira! Empezar galería Jennifer López Jennifer López en chancletas pasea por Capri Italia Credit: Mega/The Grosby Group Luego de dejar a todos boquiabiertos con su paseo en barco por Capri usando tacones de 6 pulgadas de altura JLO se apareció dando un paseo con cómodas chancletas doradas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio JLO Jennifer López Credit: Best Image/The Grosby Group Estas son las zapatillas de Gucci con las que captamos a la esposa de Ben Affleck para pasear con sus hijos. En boutiques se venden en unos $1,000 dólares y forman parte del lujosísimo vestuario que la diva ha usado en su viaje familiar por Europa. 2 de 8 Ver Todo Jennifer Garner Jennifer Garner Credit: Backgrid/The Grosby Group Y al otro lado del charco, en Pacific Palisades, CA, encontramos a la ex de Ben Affleck también con un look casual de shorts y tennis para pasear con su hijo Samuel (no fotografiado), quien no ha acompañado a su padre y a sus hermanas al viaje que realizan con JLO y sus hijos. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Cristian Castro Cristian Castro Credit: RS Fotos/The Grosby Group PREMIUM EXCLUSIVE ¿J Balvin? ¡No! Es el hijo de Verónica Castro quien está causando furor con su melena de colores y su look estrambótico que luce en el nuevo show de la televisión argentina Canta conmigo ahora. 4 de 8 Ver Todo Cristian Castro, Marcelo Tinelli y El Puma Rodriguez Cristian Castro, Marcelo Tinelli y El Puma Rodriguez Credit: RS Fotos/The Grosby Group PREMIUM EXCLUSIVE El cantante mexicano apareció posteriormente en el set del show con su anfitrión ( al centro) y el legendario cantante venezolano, ¡wow! 5 de 8 Ver Todo Chiquis y Don Cheto Chiquis en Norteados con Dom Cheto Credit: Cortesía Estrella TV La cantante y empresaria se pasó por los estudios en Los Ángeles del nuevo programa Norteados con Don Cheto (Estrella TV) para saludar a su anfitrión (de sombrero) y a sus colegas Gisselle, Chino y Said. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lauren Sánchez y Jeff Bezos lauren sanchez con jeff bezos Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Otra que se sumó a la tendencia veraniega fresca y casual fue la periodista mexicoamericana quien apareció al lado de su pareja y fundador de Amazon fresca, veraniega y con coquetos tenis blancos de paseo por Londres. 7 de 8 Ver Todo Lianna Grethel y Jorge Antolín Estefania Clases 15 años de Alarma TV Credit: Cortesía Estrella TV En Los Ángeles captamos a los anfitriones del show Alarma TV recibiendo una mención honorífica por parte del cabildo de la ciudad como parte de los festejos del episodio número 4,000 del programa que ha entrado además en su 15vo año de producción, ¡muchas felicidades! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

