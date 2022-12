Jennifer López relajada y en camiseta se va de compras con su mamá y su hermana Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: x17/The Grosby Group La Diva del Bronx disfrutó de un día relax el California. ¡Y no lejos de ahí captamos a su ex Alex Rodríguez también de compras! Míralos. Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez Credit: x17/The Grosby Group La Diva del Bronx apareció inusualmente casual por las calles de Los Ángeles vistiendo camiseta y pantalones abombados para salir de compras con su mamá, doña Guadalupe Rodríguez (izq.) y su hermana Lynda López (detrás). 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Alex Rodríguez Alex Rodríguez Credit: Backgrid/The Grosby Group No lejos de ahí, en Rodeo Drive para ser precisos, encontramos al ex de la actriz y cantante también de compras, pero con sus hijas Ella y Natasha (no fotografiadas). 2 de 6 Ver Todo Príncipe William y Kate Middleton King Charles III Celebrates First Christmas As Monarch With Royal Family Credit: Samir Hussein/WireImage Los príncipes de Gales y sus tres hijos, la princesa Charlotte y los príncipes George y Louis (detrás de sus padres y hermanos), acudieron elegantísimos y sonrientes al servicio religioso del día de Navidad que se celebró en la iglesia de Sandringham y que encabezó el rey Carlos. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Príncipe Louis Príncipe George navidad 2022 Credit: Samir Hussein/WireImage Aquí un primer plano del adorable principito vestido al más puro estilo británico, ¡wow! 4 de 6 Ver Todo Mariah Carey Mariah Carey Credit: Backgrid/The Grosby Group La diva de sangre venezolana también anduvo haciendo sus compras navideñas de último momento y así de elegante y abrigada la sorprendimos saliendo de una boutique de Gucci en Apen, Colorado. 5 de 6 Ver Todo Eiza González Eiza González Credit: Backgrid/The Grosby Group De vuelta en California encontramos a la actriz y modelo mexicana saliendo por un cafecito con uno de sus fabulosos looks boho-chic. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

