Luciendo figura vestida de blanco, ¡Jlo reaparece junto a su hija tras compromiso Marc Anthony! El cantante es papá de los mellizos de la prometida de Ben Affleck. ¡Esto fue lo que hicieron madre e hija ayer sábado! Jennifer Lopez se encuentra en un momento pleno de su vida, prometida con Ben Affleck, su gran amor. Ayer, después de que la noticia de que el padre de sus mellizos, Marc Anthony, acaparara todos los titulares junto a la joven Nadia Ferreira con motivo de su nuevo compromiso, Jlo decidió llevarse de compras a Emme, la hija que tuvo con el cantante, para pasar un tiempo solas madre e hija. Ambas disfrutaron en buena compañía de un día de compras bajo el cielo soleado de la ciudad de Los Ángeles. Jlo lució un veraniego vestido blanco bajo el que podían apreciarse sus famosas curvas, un nuevo look al más clásico estilo de la diva del Bronx. Con sus clásicos aretes grandes de aro en un tono dorado, como sus lentes de sol y sus sandalias de plataforma, Jlo llevaba el cabello recogido en un chongo y se veía espectacular. Jennifer Lopez Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Jennifer Lopez Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Jennifer Lopez Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Jennifer Lopez Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Jlo y Emme están muy unidas y, aunque las dos lucen estilos completamente diferentes, se entienden a las mil maravillas y es normal verlas juntas paseando. Jennifer Lopez Emme Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images No solo el papá de Emme acaba de compromoterse: Jennifer López también luce el nuevo anillo que le regaló Ben Affleck para, ojalá y esta vez sí, llevar al altar a la mujer que le robó el corazón hace veinte años. Jennifer Lopez y Ben Affleck han sido vistos juntos acompañados por los hijos de ambos en numerosas ocasiones, creando una nueva gran familia. Ben Affleck estuvo casado anteriormente con la mamá de sus hijos, la actriz Jennifer Garner.

